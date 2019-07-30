الدبور – قال ناشط من سلطنة عمان مشهور بتغريداته القاضية، أن السعودية هي الإماراة الثامنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء ذلك في رده على مغرد سعودي دافع عن زيارة الوفد الإماراتي لدولة إيران عدوتهم الأولى، والتي قاموا بحصار قطر و الحرب على اليمن ليقطعوا أيديها في المنطقة.

وكان مغرد سعودي قد دافع عن الزيارة وهاجم قطر، واتهم كالعادة خلايا عزمي في إشارة للدكتور عزمي بشارة، بإنها وراء الهجوم الككبير الذي شنه النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي بعد زيارة الوفد العسكري الإماراتي لإيران و إبرام إتفاقية بعيدا عن حليفتها التي ورطتها بعدة قضايا السعودية.

وقال المغرد السعودي ما نصه: “خلايا عزمي يتحدثون عن الإمارات بسبب زيارة وفد عسكري لإيران مختص بشأن الحدود وفرحانيين بذلك بأن الإمارات لم تعد حليفة للمملكة”

و أضاف مهددا دولة قطر حيث قال: “ابشركم الإمارات تفرغت لكم قريبا قطر الإمارة الثامنة”

ليرد عليه الناشط العماني المعروف الشاهين شارحا له من هي الإمارة الثامنة و الكل يعلم، في إشارة للسعودية وقرارها الذي أصبح في أبوظبي، حيث قال ما نصه:

“ما يفيد الترقيع يا عيال #مبيوعة الإمارة الثامنة معروفة منذ 2015 وقريبا سيفتتح مركز العمليات المشترك بين عيال دحلان والحرس الثوري ولربما تكونوا انتم البرنسيسات الأمورات اللاتي يحملن صينية المقص الذي به سيتم قص شريط الافتتاح، بما ان الدور يناسبكم”

ما يفيد الترقيع يا عيال #مبيوعة 🇸🇦

الإمارة الثامنة معروفة منذ 2015

وقريبا سيفتتح مركز العمليات المشترك بين عيال دحلان والحرس الثوري ولربما تكونوا انتم البرنسيسات الأمورات 🧖🏻‍♀️ اللاتي يحملن صينية المقص الذي به سيتم قص شريط الافتتاح 🎗 بما ان الدور يناسبكم https://t.co/bou1Gfx68e — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 30, 2019

و أضاف الشاهين في تغريدة ثانية، ساخرا من حلم الإمارات لضم قطر و سلطنة عمان لحكمهم، وبالأخر حكموا السعودية التي أطلق عليها لقب المبيوعة، حيث ما نصه:

“كان حلم الإمارات الكبرى أن تضم عمان وقطر فأصبحت بعد الجهد تحكم #مبيوعة، فقط وصارت عبئاً ثقيلاً عليها هي اضغاث أحلامكم زاد في تيهها اوهامكم وان اقتربتكم من فلا تنسوا اكفانكم سفنكم هتك عرض محركاتهن من الخلف في مياههم ومدفوع لكم لتدافعوا عنهم يالها من مذلة”