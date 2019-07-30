الدبور – هجمة عكسية مرتدة شنها النشطاء في سلطنة عمان، بعدما طفح كيلهم من الحملة الشرسة على السلطنة من قبل اللجان الإلكترونية و الإعلام التابع للإمارات، وعلى رأسهم محركهم القذر حمد المزروعي وغيره.

فقد دشن نشطاء من السلطنة وسم “هاشتاق” الإمارات شريان إيران على موقع تويتر، لفضح ممارسات الإمارات في المنطقة، وإتخاذها إيران كحجة لكل ممارساتها الشيطانية في المنطقة، من حصار دولة قطر، إلى الحرب على اليمن، ووصولها إلى ضرب الوحدة الوطنية ونشر الفتنة داخل الوسط العماني المتماسك حول قيادته.

وجاء هذا الوسم بعقب زيارة وفد إماراتي عسكري رفيع لطهران وعقد اتفاقية مشتركة لإنهاء التوتر بالخليج، رغم إنها قامت بما قامت به من أجل محاربة إيران!

وضج الوسم بمئات التغريدات لنشطاء عمانيين يهاجمون الإمارات بعد ما وصفوه بخيانة الإمارات لجميع دول الجيران.

بينما سخر مغردون وكتاب عبر الوسم من التناقض الإماراتي الفج، عقب ثناء قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي وعقد اتفاقية معها بعد التصريحات “العنترية” التي كانت تصدر من المسؤلين الإماراتيين ضدها والتهديد بالغزو العسكري.

ونشر النشطاء سلسلة من الأكاذيب التي يتم تداولها عبر الإعلام وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، وعن التناقض الذي تعيشه حكومة الإمارات، وهم بالامس هاجموا سلطنة عمان لزيارة وزير خارجية السلطنة إلى إيران، واتهموه بإنه حامل رسائل، ومنهم من إتهمه بالخيانة العظمى، بينما تعقد الإمارات إتفاقية عسكرية مع إيران، وتكيل لها المدائح فجأة وبدون مقدمات.

وتسائل الكثير من النشطاء كيف تحاصر الإمارات قطر مثلا من أجل علاقتها بإيران وهي أكثر دولة خليجية لها علاقات مع إيران، وأنهتها بإتفاق عسكري؟

وكيف تهاجم الإمارات مثلا سلطنة عمان على إنها تهرب أسلحة إيرانية للحوثين وهي التي أرسلت أكثر من شحنة صواريخ وبالدليل الى الحوثين لضرب السعودية.

وقال ناشط عماني، لا أرى إلا أن الإمارات فقط تريد تدمير الخليج، وضربه ببعضه، وتشتيت شمله الذي دام لسنوات طويلة قبل إستلام بن زايد الحكم.

لا داعي يا عزيزي الشرح، •

تابع أخبار أمس واقرأ عن زيارة ابوظبي الى ايران واذهب الى دبي والشارقة وتجول في المحلات الايرانية، ولا تنسى ان تقرأ عن النمو الاقتصادي بينهما وعن التبادل التجاري واتفاقيات الحماية و و و و

.#الامارات_شريان_ايران — م.فهد الفهديⓞⓜ (@nooroman77) July 31, 2019

#الامارات_شريان_ايران يقولو إيران ارهابيه وتدعم الإرهاب وهم فاتحين اسواقهم مشرعه ل إيران .. والله مصخره..

مهم تقولو قمبله او قنبله 😂😂😂 pic.twitter.com/BJRE8NEHhU — الخال مرزوق (@nVCcWC3tyoLqXxp) July 31, 2019

السلطان سعيد بن تيمور يعطي تصريح سفر لاحد مشايخ الفجيرة بالسفر ويطلب من بريطانيا عدم التعرض له

وجايين اليوم يقولون ان عنترة بن شداد اماراتي 🤣🤣🤣#الامارات_شريان_إيران pic.twitter.com/tiawvixrFg — Abo Lugain (@lugain_abo) July 31, 2019

#الامارات_شريان_ايران

زيارة الوفد الاماراتي لإيران يؤكد بما لا يدع

مجالاً للشك عِبارة د.عبد الله النفيسي : مِدَّ

ذراعك هناك إذا تستطيع .. pic.twitter.com/pOcvyMnTtS — محمد الشمّري (@MallShammari) July 31, 2019

للاسف الشديد ان الامارات بالفعل تعيش فترة من التشتت السياسي و لا اتمني ان تصل لمرحلة التشتت الأمني ،، يبقي الإماراتي الأصيل أخ و سند و لكن التعتيم الإعلامي اغلق اعين الكثير و جعلهم يصدقون الكذبه اللى سواها بن زايد #الامارات_شريان_ايران — alo0o0osh9 (@alo0o0osh9) July 31, 2019

شنت الامارات منذ اكثر من اربع سنوات حربا على اليمن لمحاربة المد الإيراني واليوم تعقد مباحثات لتعزيز العلاقات مع ايران #اليمن#الامارات_شريان_إيران — وفاء حنش (@WAFAA2022mohmad) July 30, 2019

واتفقت إيران والإمارات الثلاثاء على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وضمان أمن مياه الخليج، خلال زيارة وفد عسكري إماراتي إلى طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، رغم التوترات المتصاعدة في الخليج على وقع أزمات الناقلات والتصعيد الأميركي ضد طهران.

وأصدر الطرفان بيانا مشتركا بعد لقاء بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، مع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مع إبراز صورة لهما وهما يتصافحان.

من جهته رحب قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، وأكد أن تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية.

وقال إن “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص”.

وامتدح العميد الأحبابي سياسة إيران في إدارة المسألة الحدودية، قائلا “إن الأمن الذي تنعم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8 آلاف و755 كلم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية”.

وأكد الأحبابي -وفقا لما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية- أن تدخل بعض الدول -التي لم يحددها- في الخطوط الملاحية الأولى، يثير المشاكل في المنطقة، وهو ما يستدعي تحسين العلاقات لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان.