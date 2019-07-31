الدبور – الناشط تركي الشلهوب المعروف بتغريداته القاتلة، قدم هدية غريبة جننت مستشار شيطان العرب بن زايد الأكاديمي الجامعي المثقف عبد الخالق عبد الله بعد تطاوله على الاميره هيا بنت الحسين، و الحديث عن شرفها بطلب من بن زايد نفسه.

وتطاول مستشار بن زايد على الأميرة لأنها طلبت الخلع من حاكم دبي و إنقاذ نجليها من التعذيب و التربية الخطرة التي ممكن أن يكسبوها بقربهم من حاكم سادي يستمتع بتعذيب عائلته كما ذكرت العيدي من وسائل الإعلام و المقربين منه.

وقال عبد الخالق في تغريدة جاءت بطلب من ولي عهد أبو ظبي نفسه، وله فيها عدة أهداف، وأهمها ما يمارسه منذ فترة من ضرب لحاكم دبي وممارسة المزيد من الضغوطات عليه، وهذه المرة بضرب عائلته بطريقة خبيثة.

حيث قال: “الأميرة العاقلة والمحترمة بنت الاصل والاصول لا تهرب ولا تخطف ولا تختفي ولا تنكر الجميل وحتما لا تكسر خاطر من أكرمها وأعزها وأحبها وأمنها وأتمنها على ابناءه ورفع قدرها ونصبها أميرة الأميرات.”

ليرد عليه الناشط تركي الشلهوب معلقا على تطاوله، ومقدما هدية غريبة جننت الأكاديمي الذي تخصص بأعراض النساء، وقال له:

“الحاكم العاقل والمحترم، ابن الأصل والأصول، لا يعذب زوجاته وبناته، ولا يحول حياتهن إلى حجيم، لدرجة أنهن لا يجدن وسيلة للخلاص من ذلك إلا بالهرب إلى أوروبا هذه الصورة هدية لك، ولمن أمرك بنشر التغريدة: الأميرة هيا أثناء خروجها من محكمة بلندن، في أول ظهور لها بعد هروبها من حاكم دبي”

الحاكم العاقل والمحترم، ابن الأصل والأصول، لا يعذب زوجاته وبناته، ولا يحول حياتهن إلى حجيم، لدرجة أنهن لا يجدن وسيلة للخلاص من ذلك إلا بالهرب إلى أوروبا هذه الصورة هدية لك، ولمن أمرك بنشر التغريدة: الأميرة هيا أثناء خروجها من محكمة بلندن، في أول ظهور لها بعد هروبها من حاكم دبي👇 pic.twitter.com/zUbaUezHow — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 30, 2019

وتوالت الردود القوية على مستشار بن زايد، و الذي أظهرت مدى الدناءة التي وصل إليها بناء على طلب بن زايد، وذكر النشطاء الكثير من الحقائق عن حاكم دبي، وهذا ما كان يسعى اليه ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد.

دكتور يعلم الله اني اكن لك الاحترام والتقدير برغم التصادمات الكثيرة ، ففي رأيي الاختلاف لا يفسد القضايا او الود

ولكن بحق

بين كل تغريداتك بمجمل ماجاء فيها من حق وعق

فهذه التغريدة هي الاسوء

نرجوا منك تكرماً مسحها ، حقاً احسست كأن القدح بي — عمانية للنخاع (@sohrkbra) July 30, 2019

اختلفوا او اجتمعوا

كيف تتكلم على حرم ولي امرك بهالطريقه؟؟

شيخ مسخره الي الناس تتكلم فؤ ام اولاده بها الطريقه

كان مفروض على الاميره تنتقي زوج اكثر احترام @HHShkMohd — كتكوته🐥 (@ragdoll2000) July 30, 2019

علشان بنت اصل لازم تسيب معزبك ! وبعدين أكرمها ورفع قدرها ؟ هذه أميره بنت ملك وأخوها ملك جاي ترفع قدر مين ؟ هي اللي غلطت ورفعت شأن معزبك !مساكين انتم يوم ابوها كان راكب المرسيدس المليون إس اَي ال كان معزبك راكب جمل ! — 🌍المحقق العام🌍 (@almuhaqqalaam) July 30, 2019

بل الأميرة الأصيلة والمحترمة والعاقلة

هي التي ترفض العيش مع قتله ومجرمين وسفاحون

ممن لطخوا اياديهم بدماء الشعب اليمني والسوري والعراقي والليبي والجزائري والفلسطيني واللبناني الاميرة المحترمة هي التي ترفض رغد العيش

مع أسرة زوجها

بيمنا اسرة زوجها شردت الآلاف من الأسر في اليمن — محمد عبدالله المسمري (@sgeenalqedr) July 30, 2019