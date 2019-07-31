الدبور – وصل مشروع بحثي لطبيبة قطرية إلى قائمة أهم الاكتشافات الطبية المئة في بريطانيا وفقا للمؤسسة القومية البريطانية للبحوث والاكتشافات.

ويركز المشروع البحثي الذي قدمته الطبيبة “ريم جواد السليمان”، على أهمية الدعم النفسي ودوره في علاج مريضات سرطان الثدي، والعوامل التي تساهم في تدهور الحالة النفسية للنساء، بما في ذلك الوصمة الاجتماعية والتغيرات الجسدية والمشاكل العائلية الناجمة عن السرطان.

ويقدم المشروع البحثي عددا من التوصيات المهمة لرعاية النساء المصابات بهذا المرض.

واعتبرت الدكتورة “ريم” أن اختيار مشروعها البحثي ضمن أفضل الاكتشافات الطبية المئة في المملكة المتحدة، إنجاز كبير في مجال الطب ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة برمتها.

وشددت “ريم” التي تعمل مستشارة جينات ووراثة للأورام السرطانية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية بقطر، على أن مشروعها البحثي دخل منطقة جديدة لم تُجرَ فيها أي دراسات في المنطقة العربية نظرا لوجود وصمة عار لكل من يحاول الوصول إلى الطب النفسي.

ولفتت في مقابلة مع “الجزيرة نت” إلى أن النتائج التي خرجت من الدراسة أكدت أن النساء اللواتي خضعن للدعم النفسي كانت نتائج تقبلهن للمرض وصحتهن النفسية والجسدية ورغبتهن في العلاج أعلى بكثير من اللواتي لم يخضعن للدعم النفسي.