الدبور – ضاحي خلفان شرطي مرور دبي صمت دهرا ونطق هبلا كما يقولون، وعندما أراد أن يمدح الإمارة الثامنة لدولته وهي السعودية العظمى، وضع نفسه ووضعها في موقف السخرية من قبل النشطاء على موقع تويتر.

وقال خلفان في تغريدة لسعها الدبور من صفحته، أن السعودية هي أفضل من يقدم خدمات للحجاج و المعتمرين، وكأن الصومال فشلت العام الماضي في ترتيب الحج وتقديم خدمات، أو ربما عدوتهم الصغيرة جدا قطر لم تنجح عندما إستضافت دورة ترتيب الحج قبل اربعة أعوام.

وقال شرطي دبي في تغريدته ما نصه: “علما بأن ما تقوم به المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن تعجز عن تقديمه اي دولة.”

وعلق النشطاء على التغريدة الرائعة و الإكتشاف العظيم، وكأن الحج و العمرة دوري كرة قدم تفوز لإستضافته كل عام دولة مختلفة، و السعودية فقط من نجحت في التنظيم، بينما فشلت بقية الدول التي إستضافت الحج عندها.

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ولعل تغريدة خلفان إقتراح جيد لتدويل الحج بين الدول الإسلامية حتى نرى من يقدم أفضل الخدمات، السعودية أم قطر الصغيرة جدا، أو الأردن أو الصومال أو اي دولة مسلمة.

وهلت التعليقات بمختلف المستويات، حيث علق ناشط ساخرا منه بقوله ما نصه: “كيف عرفت أن أي دولة ستعجز عنه؟ هل مكة متنقلة وكانت في دول أخرى عجزت عنها؟ في الماضي القريب كانت الدولة العثمانية من تحمي مكة وكانت كسوتها تخرج من مصر كل سنة! وأما عن ميزانية مكة الآن فهي مدفوعة من جيوب الحجاج لافضل للسعودية فيها”

بينما قال ناشط عراقي ما نصه: “العراق يقدم لضيوفه في زيارة عاشوراء الذين يبلغ عددهم خمسة وعشرون مليون كل سنه يقدمون لهم خدمة مجانيه من ماكل ومن مبيت وفي كل سنه وعلما ان عائدات ضيوف الرحمن على المملكه اكبر بكثير مما تقدمة لهم المملكة كخدمات لضيوف الرحمن”

كيف عرفت أن أي دولة ستعجز عنه؟ هل مكة متنقلة وكانت في دول أخرى عجزت عنها؟ في الماضي القريب كانت الدولة العثمانية من تحمي مكة وكانت كسوتها تخرج من مصر كل سنة! وأما عن ميزانية مكة الآن فهي مدفوعة من جيوب الحجاج لافضل للسعودية فيها — Nahed Agaba (@NahedAgaba) July 31, 2019

كل شي بحقه الحاج الواحد يدفع اكثر من 12 الف كان كفار قريش يقومون بالواجب وماكان راس مالهم الا عدد قليل من الماعز والإبل — قتيبة ابن المنذر (@NCqWIgl863vtaEg) July 31, 2019

وبالزيادة لهذه السنة السعودية تنشط بماتسميه السياحة الدينية لإمتصاص جيوب الحجاج أكثر وأكثر حتى ولوكان بخلط الحج بحفلات المجون! الدرب من المطار إلى مكة كله إعلانات لحفلات وفنانات ههه لكن هيهات لاأحد من الحجاج سيستجيب بإذن الله — Nahed Agaba (@NahedAgaba) July 31, 2019