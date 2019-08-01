الدبور – أظهر وسم #الامارات_في_كلمتين الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حدة العداء عربيا وإسلاميا للإمارات وممارساتها الإجرامية.

وغرد الناشطون من جنسيات مختلفة عن ممارسات مشينة للإمارات وتورطها بحروب وتدخلات خارجية ونشر الفوضى والتخريب في عديد الدول العربية.

كما أبرز المغردون مؤامرات النظام الإماراتي في قيادة الثورات المضادة لتقويض ثورات الربيع العربي ومنع الشعوب العربية من تحقيق مطالبها في الحرية والديمقراطية.

https://twitter.com/hureyaksa/status/1155932545852170240?s=20