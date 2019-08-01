الدبور – أظهر وسم #الامارات_في_كلمتين الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حدة العداء عربيا وإسلاميا للإمارات وممارساتها الإجرامية.

وغرد الناشطون من جنسيات مختلفة عن ممارسات مشينة للإمارات وتورطها بحروب وتدخلات خارجية ونشر الفوضى والتخريب في عديد الدول العربية.

كما أبرز المغردون مؤامرات النظام الإماراتي في قيادة الثورات المضادة لتقويض ثورات الربيع العربي ومنع الشعوب العربية من تحقيق مطالبها في الحرية والديمقراطية.

https://twitter.com/hureyaksa/status/1155932545852170240?s=20

بإختصار شديد، الإمارات لا تحارب إيران في الدول العربية الإمارات تشارك إيران في حربها على الدول العربية وما تفعله في اليمن دليل واضح على ذلك #اليمن_واحد_يا_حثالات_الامارات#الامارات_في_كلمتين — سليمان الدغيش (@aE0nNWGM1hy5Wzb) July 30, 2019

الدكتور #عوض_القرني كان قد تحدث عن #الامارات_في_كلمتين وقال إن لها دورٌ واضح في شق الصف الخليجي ..

وهذا ما تبين مع الوقت !

الحرية للقرني ومعتقلي الرأي. pic.twitter.com/TWZvBrpBYp — معتقلي الرأي (@m3takl) July 29, 2019

#الامارات_في_كلمتين (تاريخ حافل بالغدر والإنقلابات والإغتيالات والتآمر)👇

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تقرير مهم ساهموا في نشرهpic.twitter.com/XeMQz1Qapw — نحو الحرية (@hureyaksa) July 29, 2019

الدكتور الضابط المتقاعد #زايد_البناوي كان ممن تحدث بكل وضوح واستشراف عن دور الإمارات المشبوه في المنطقة وقال مثلاً إن السعودية هي المتضرر الأكبر من تدخل الإمارات في اليمن.

وهذا ما حصل فعلاً ..

لكن ما النتيجة ؟

النتيجة أنه دفع ثمن ذلك الرأي اعتقالاً تعسفياً!#الامارات_في_كلمتين pic.twitter.com/5Sah5MJto7 — معتقلي الرأي (@m3takl) July 29, 2019