الدبور – ألقت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت القبض على إمرأة وافدة في الخمسينات من عمرها، نشرت العديد من المقاطع الإباحية لها على موقع سناب شات ويتابعها الكثير من سكان الكويت، وأثارت ضجة في الفترة الأخيرة، و استطاعت الإدارة تحديد هويتها و الوصول لها، لأنها تنشر تحتاسم مستعار.

وقد قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس المرأة الخمسينية غير كويتية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد إلى خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة، وذلك لنشرها مقاطع ”إباحية“ عبر ”سناب شات“.

ووفق موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن المرأة دأبت على نشر مقاطع إباحية على موقع التواصل ”سناب شات“ باسم مستعار ”دلوولة“ بعد ضبطها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجاء حكم ”الاستئناف“ مخففًا بعد أن قضت محكمة الجنايات بحبسها مدة 7 سنوات.

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