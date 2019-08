الدبور – الأمير الوليد بن طلال الذي كان إمبراطور قبل إنقلاب بن سلمان على عائلته وتسلمه الحكم في السعودية، وأذله ولي العهد بسجنه لفترة طويلة حتى تنازل عن جزء كبير من ثروته له مقابل حريته، والذي أفرج عنه بعد السجن و التعذيب بشروط منها منعه من السفر خارج المملكة.

هذا الأمير حاول الهروب من السعودية قبل أشهر ولكن وبسبب المراقبة المشددة عليه فشلت محاولته رغم دفعه ملايين الدولارت لكي يخرج.

هذه المرة الدبور لسع فيديو جديد له وهو يحاول الهرب أو ربما يتدرب على الهرب، ولكن ليس من الدب الداشر هذه المرة، بل من حفيدته، نعم من حفيدته.

فقد نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال أمس الخميس عبر حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو من داخل قصره وهو يفرّ هاربا من حفيدته نورا.

وعلّق الملياردير السعودي على الفيديو: “نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها”.

وكان الوليد ضمن عدّة رجال أعمال احتجزتهم السلطات السعودية أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، بدعوى تورطهم في قضايا فساد.

وأطلقت السلطات السعودية سراح معظم محتجزي “الريتز كارلتون”، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، تمكنت المملكة عبر هذه التسويات من استرداد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، ووضع شروط على تحركاتهم داخل المملكة ومنهم من السفر خارجها.

نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها

Noura trying to pass her flu to me pic.twitter.com/b0oH5RTQYH

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 1, 2019