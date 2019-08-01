الدبور – عم غضب شعبي كبير في سلطنة عمان بعد المجزرة التي إرتكبتها عصابة من العمالة الوافدة في بدية وراح ضحيتها أسرة عمانية كاملة مكونة من أب و أم و٣ أطفال كالملائكة، في جريمة تعتبر من أبشع الجرائم التي شهدتها السلطنة المسالمة.

فقد إنتشر أنباء عن أن من قام بالمجزرة هي عصابة قيل إنها من باكستان مكونة من ٥ أفراد قاموا بقتل العائلة بدم بارد أمام الأب المسكين الذي شاهد قتل أطفاله أمام عينيه بدون أن يقدر على حمايتهم.

وقال النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي أن العصابة قامت بقتل الأطفال أمام الأب و الأم ومن ثم قاموا بضرب الأب برأسه وشنق الأم ، حسب وسائل التواصل الإجتماعي.

وقيل أن عصابة من الباكستان مكونة من ٥ أفراد قاموا بإقتحام المنزل وربط الأب وقتل الأطفال أمامه ويعتقد أن هناك شريك سادس هو من حرضهم على جريمة القتل ودفع لهم، حسب مصادر وسائل التواصل الإجتماعي.

ولم يصدر عن شرطة عمان السلطانية حتى اللحظة أي تفاصيل عن الجريمة ولا حتى ذكر للجريمة البشعة، ولم يتأكد الدبور من مصادر رسمية عن القصة المتداولة في وسائل التواصل فقط، وخصوصا قصة التعذيب، لأن السلطات في عمان لا تمارس التعذيب مع المجريمين أو الموقوفين في أي قضية.

وطالب النشطاء بمعاقبة الجناة بشكل يجعل كل مجرم يفكر بالحضور الى السلطنة الف مرة قبل أن يقدم على إرتكاب أي جريمة، وأن لا تكتفي السلطات لترحيلهم فقط، بل يجب عقابهم في السلطنة.

وقال ناشط عماني كما لسع الدبور ما نصه:

“هذه جريمة بشعة بكل المقاييس وتنبئ عن النزعة الإجرامية التي تجري في دم مرتكبيها وغياب أي شعور إنساني أو ديني عنهم ينبغي التشديد في استقدام العمالة الباكستانية خصوصا من المناطق القبلية التي ترسخت لديهم ثقافة العنف كما ينبغي تكثيف الرقابة الشرطية للمناطق السكنية”

هذه جريمة بشعة بكل المقاييس

وتنبئ عن النزعة الإجرامية التي تجري في دم مرتكبيها وغياب أي شعور إنساني أو ديني عنهم

ينبغي التشديد في استقدام العمالة الباكستانية خصوصا من المناطق القبلية التي ترسخت لديهم ثقافة العنف

كما ينبغي تكثيف الرقابة الشرطية للمناطق السكنية .#جريمة_قتل_في_بدية pic.twitter.com/O8PsufErD8 — محمود الريامي (@m73sar) August 2, 2019

وقال ناشط آخر ما نصه: “يجب على السلطات العُمانيه إتخاذ قرار قوي ورادع ومؤلم في هذه القضيه فهي من جرائم الإباده حتى لا يفكر أي مجرم في مجرد دخول البلاد القصاص وحق المغدورين لا نقاش يجب تعديل كافه قوانيين الأجانب فورا .أحسن الله عزاكم شعب عًمان المسالم “إنا لله وإنا إليه راجعون “”

بينما شرح ناشط عماني ما يأتي السلطنة من مصائب من العمالة الأجنبية، حيث قال ما نصه:

“الباكستاني (جرائم قتل+سرقة+تحرش). الهندي (ذال المواطن في القطاع الخاص+تحرش+فساد إداري وتحويل نص مال الدولة للهند). البنجالي (جرائم قتل+تحرش+سرقات+كل شيء معلوم وأخر شيء يابيت منهدم ياحريق بسبب عطل كهربائي وو!) العُماني(ضرائب+باحث+بترول)*وافد =مرتاح”

#جريمه_قتل_في_بديه

الباكستاني (جرائم قتل+سرقة+تحرش). الهندي (ذال المواطن في القطاع الخاص+تحرش+فساد إداري وتحويل نص مال الدولة للهند). البنجالي (جرائم قتل+تحرش+سرقات+كل شيء معلوم وأخر شيء يابيت منهدم ياحريق بسبب عطل كهربائي وو!) العُماني(ضرائب+باحث+بترول)*وافد =مرتاح pic.twitter.com/QLxBPp3yse — mo_7d (@ii7moodAlbu) August 1, 2019

#جريمه_قتل_في_بديه

قوانين عمل وهجرة وتأشيرات هزيلة تشجع التسيب والتسلل للبلد…معظم العمالة الباكستانية عمالة رديئة غير ماهرة يسهل إحلالها باي عمالة أخرى. الدول واولها امريكا وأوروبا تحمي أمنها باستقصاد جنسيات معينة ونحن نضحي بالأمن لصالح مركز عمان الدولي في تقييم أممي لايسمن! pic.twitter.com/Y3udXYxrlw — المواطن صالح (@OmanBilady) August 1, 2019

#جريمة_قتل_في_بدية

لو كنت مسئولاً في الدولة لقمت بإيقاف تأشيرات دخول الجالية الپاكستانية الى السلطنة واستدعاء السفير الپاكستاني، مثلما فعلت دولة الكويت مما اضطر رئيس الحكومية الپاكستانية الى زيارة الكويت وحل المشكلة!!

هذه ثاني جريمة شنيعة ترتكبها الجالية الپاكستانية في عمان!! — Abdullah AL Asmi (@AbdullahALAsmi5) August 1, 2019