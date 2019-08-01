الدبور – أعلنت إدارة فيسبوك على صفحتها الرسمية عن إغلاق عدة حسابات وهمية تعمل من داخل الإمارات وتبث أخبار وهمية كاذبة عن دول أخرى غير الإمارات، من ضمن المؤامرات التي تحكيها الدولة بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي بن زايد شيطان العرب.

و أعلن فيسبوك عن إغلاق ٢٥٩ حسابا في السعودية و الإمارات و مصر، لقيامها بحملة تضليلية كانت تركز على الدول التالية: السودان و ليبيا و قطر و الأردن و تركيا و سوريا و لبنان و سلطنة عمان.

ونشر فيسبوك بعض الأمثلة من تلك الحسابات و الصفحات الوهمية التي تبث أخبارا كاذبة بشكل تلقائي من سيرفرات موجودة في الإمارات و مصر و السعودية، وهو ما يطلق عليه الذباب الإلكتروني أو اللجان الإلكترونية.

ومن ضمن تلك الحسابات التي أعلن عنها فيسبوك بشكل رسمي ووضع صورة من أحد التغريدات، هو حساب “عماني وافتخر”، وتخصص في مهاجمة دولة قطر عن طريق بث أخبار لا أساس لها من الصحة و وهمية.

لمشاهدة الخبر و القائمة للحسابات التي تم إغلاقها يمكنك قراءة الخبر من مصدره وهو موقع فيسبوك على الرابط التالي:

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