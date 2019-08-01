الدبور – مرسوم سلطاني حسب القوانين المعمول بها في سلطنة عمان حدد أجازة عيد الأضحى لهذا العام، وعليه فإن إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون اعتبارا من (9) وحتى (12) من ذي الحجة.

عليه، وووفقًا للمرسوم السلطاني فإن إجازة عيد الأضحى لهذا العام ستبدأ من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019م وهو أول أيام عيد الأضحى، وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019م.

كما يُتوقع أن يُضاف يوم الخميس إلى الإجازة لكونه واقعًا بين إجازتين، وبذلك تكون أجازة العيد ٧ أيام كاملة.

وسيتم الإعلان عن الإجازة بقرارين من معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية، ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة.

جدير بالذكر أن اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ أعلنت اليوم عدم ثبوت الرؤية ليكون غدًا الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة، ويوم السبت غرة ذي الحجة، وعليه سيصادف عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري، على أن تكون وقفة عرفة يوم الأحد 11 أغسطس.

كل عام وأنتم بخير.