الدبور – إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ومستشارته، أشادت بقرار السلطات السعودية بإسقاط الولاية عن السعوديات، و تعديل نظام وثائق السفر، والذي سمح للمرأة بالسفر دون أذن وليها.

ولكن هذا الإسقاط وحده لم يعجبها، وتتطلع لإسقاط المزيد عن المرأة السعودية، ولا يعلم الدبور ماذا تريد أكثر، وهي لم تذكر الإعتقالات و التعذيب بحق المراة السعودية التي طالبت بحقوقها ولكنها ماتزال تحت الإعتقال التعسفي و التعذيب و التحرش الجنسي اليومي.

إقرأ ايضا: سيقان إيفانكا الجميلة تشغل ولي عهد السعودية بن سلمان وضجة في مواقع التواصل

وقالت “إيفانكا”، عبر “تويتر”: “يمثل إعلان السعودية إصلاحات من شأنها تفكيك نظام الولاية والسماح للمرأة بالحصول على جوازات سفر والعمل من دون إذن من قريب ذكر تقدما كبيرا”.

وأضافت: “نتطلع لما هو أكثر من ذلك أيضا”، فماذا تريد إيفانكا أن تسقط عن المرأة السعودية؟!!!

The announcement by Saudi Arabia of reforms that will dismantle the guardianship system and allow women to obtain passports, travel and work without securing the permission of a male relative, represents major progress for the Kingdom!

More of this!

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 2, 2019