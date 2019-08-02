الدبور – بعد تبرئتها من الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف، وإثبات أن من كانت في الفيديو شبيهتها، وبعد تبرئتها من تهمة الظهور بملابس خادشة للحياء عندما أظهرت مؤخرتها في مهرجان القاهرة السينمائي.

عادت الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف لنشر صورها المثيرة بالهوت شورت من جديد، فيما يبدو لإستفزاز جمهورها بعد إختفاء الأضواء عنها.

وظهرت رانيا من جديد خلال الصور بإطلالة مثيرة كعادتها، وارتدت شورت أسود قصير، وغطاء أمامي أبيض مفتوح عند منطقة الظهر وبعض الإكسسوارات.

وشاركت يوسف جمهورها الصور الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة: ”أستمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر“.

وحظيت إطلالة رانيا على جدل واسع بين رواد مواقع التواصل وجاءت أغلبها ناقدة وذكروها بواقعة البطانة ووصفوها بتعمد الإثارة والجدل وعدم احترام التقاليد، ولا إحترام سنها وبناتها.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقًا بارتدائها فستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها ”تريندات السوشيال ميديا“ على مدار يومين.

ثم عادت وارتدت فستانًا كاشفًا وأسفله ”هوت شورت“ جريء في مهرجان الإسكندرية الدولي، ليتجدد الهجوم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.