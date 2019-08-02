الدبور – هجمت فتاة على المطرب العراقي كاظم الساهر وهو يغني على المسرح في حفلته التي أقامها في بيت الدين في لبنان، وخاف الساهر منها حيث إنها هجمت عليه بسرعة قوية مع سرعة الأمن الذي لحث بها ليمنعها ولكنها وصلت اليه.

و أوقف الساهر الغناء من الخوف، وأخرج الأمن الفتاة من المسرح ولحق بها الساهر ليرضيها وتصور معها.

وعندما عاد ليكمل الغناء قال و الله أرعبتني، وأكمل حفلته، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعرض لها الساهر لهجوم من المعجبات عليه لإحتضانه وتقبيله.

معجبة تقتحم المسرح كاظم الساهر ,, وكاظم يقول هي اللي رعبتني 😀😀 pic.twitter.com/i0GNi65uma — mohammed 75 (@75_mohammd) August 2, 2019

إقرأ أيضا: كاظم الساهر : معاك فلوس أحضن و بوس، شاهد أحضان القيصر لفتاة على المسرح!

و تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر​ لموقف محرج أيضا خلال إحيائه لحفله الثاني ضمن مهرجانات إهدن الدولية، وجاء ذلك بعد أن إقتحمت معجبة كانت حاضرة في الحفل المسرح بينما كان يغني أغنيته “قولي أحبك” وبدأت تتمايل وترقص أمامه.

واللافت أكثر كانت ردة فعل الساهر حيث تركها ترقص على المسرح وأكمل غناءه، ثمّ أمسك بيدها وأنزلها عن المسرح بكل هدوء.