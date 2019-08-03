الدبور – طائرة تابعة للطيران العماني في سلطنة عمان، كانت متجهه إلى المغرب، تعرضت لكارثة حقيقية، حيث حصل بها عطل فني مما إضطرها لتأخير الرحلة لمدة ٣ ساعات حتى يتم إصلاح العطل و التأكد من سلامة الطائرة، بالتالي سلامة المسافرين و الطاقم.

إجراء طبيعي يحصل في أي دولة في العالم وأي خطوط جوية محلية أو عالمية، ولكن الوضع إختلف مع الطيران العمانية بعض الشيئ، وردة الفعل كانت مصيبة.

فقد لسع الدبور فيديو من موقع التواصل الإجتماعي تويتر، لما حصل داخل الطائرة العمانية بعد وصولها إلى المغرب، وكيف إنتقم الركاب من الطائرة بشل مقزز وغير حضاري وهمجي.

فقد قام الركاب بتدمير محتويات الطائرة بعد وصولها الى المغرب، وقاموا برمي كل القاذورات على الأرض وتمزيق الكراسي لأنهم تأخروا ٣ ساعات فقط ولسبب خارج عن مسؤولية الخطوط ولسبب حرص العمانية على سلامتهم.

الفيديو كما لسعه الدبور من تويتر، ولم نتأكد من تاريخ الحادثة ووقتها ولكن الناشط الذي نشر الفيديو قال: “أمس الطيران العماني إلى المغرب تأخر عن الأقلاع ٣ ساعات و نصف بسبب عطل فني … لما وصلت الطائرة إلى المغرب شوفوا ويش عملوا المسافرين في الطائرة.”