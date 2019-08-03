الدبور – عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي فتحت قابليته هذه الإيام على الإعتراف بكل الفشل الذي حظيت به بلاده خلال سنوات المراهقة الأخيرة التي عاشتها وما وصلت إليه من دمار لبلده أولا وللدول المحيطة بهم.

ففي إعتراف جديد من سلسلة جلسة الإعترافات التي أطلقها مستشار بن زايد، قال في تغريدة له أن الإمارات إنسحبت من الحرب في السمن، والحرب بالنسبة لها إنتهت، وأن طاولة المفاوضات هي الحل الأمثل لإنهاء الازمة اليمنية.

جاء هذا الإعتراف وهذا التوجه الذي نادت به سلطنة عمان منذ اليوم الأول للحرب الشرسة التي قادها شيطان العرب، بعد تدمير اليمن وقتل وتشريد ملايين اليمنيين ونشر أمراض تم القضاء عليها منذ عقود في العالم.

حيث قال الأكاديمي الأستاذ في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران.”

بعد كل هذا الدمار وكل هذه الأرواح التي زهقت ستدفع الإمارات للدفع بتسوية سلمية وتحقيق السلام وهي نفس ما طالبت به سلطنة عمان، وتم شيطنتها لسنوات وإتهامها بالوقوف ضد تحالف الشر مع الحوثيين فقط لأنها رفضت الحرب وطريق القتل للتوصل إلى تسوية سلمية، الأن إنتبهت لها الإمارات بعد سنوات.

وهذا ما علق عليه النشطاء في تويتر على تغريدة مستشار شيطان العرب الذي لا يقدح من رأسه، حيث قال ناشط ردا على تغريدته:

“بعد خرابها وقتل اكثر من 30 الف يمني وتدمير بناه التحتية وزرع أذرعتكم #الارهابية تعبث في الجنوب اليمني وتهدد لتمزيقه واعلانه كيان مستقل ، لكن أمر السلم ليس في يدك بل “المنتصر هو الحوثي” الذي فرض عليكم هذا الهروب المريع وجعلكم تهرولون لطهران رعبا وتوقعون معها الاتفاقيات لحمايتكم”

بعد خرابها وقتل اكثر من 30 الف يمني وتدمير بناه التحتية وزرع أذرعتكم #الارهابية تعبث في الجنوب اليمني وتهدد لتمزيقه واعلانه كيان مستقل ، لكن أمر السلم ليس في يدك بل "المنتصر هو الحوثي" الذي فرض عليكم هذا الهروب المريع وجعلكم تهرولون لطهران رعبا وتوقعون معها الاتفاقيات لحمايتكم pic.twitter.com/251fTRyuzE — ضرغام نجد (@Najd_NI) August 3, 2019

بينما قال الصحفي أنيس منصور ما نصه: “لا تنشغلوا بالرد والتعليق عليه يريد حرف مسار جرائمهم العنصرية المناطقية في عدن بمهاترات جانبية استفزازية المخطط الإماراتي الإيراني يرسم تدريجيا لتنفيذ أجندته للسيطرة بصناعة الفوضى لكن ستتحطم تلك المؤمرات على الصخور الصماء في اليمن وسيخرج وطني منتصرا لتشرق شمس الحرية والكرامة”

لا تنشغلوا بالرد والتعليق عليه يريد حرف مسار جرائمهم العنصرية المناطقية في عدن بمهاترات جانبية استفزازية

المخطط الإماراتي الإيراني يرسم تدريجيا لتنفيذ أجندته للسيطرة بصناعة الفوضى

لكن ستتحطم تلك المؤمرات على الصخور الصماء في اليمن وسيخرج وطني منتصرا لتشرق شمس الحرية والكرامة — الصحفي / أنيس منصور (@ANESMA09) August 3, 2019

وقال ناشط عماني ما نصه: “بعد ان قتلتم الاطفال و يتمتم الاطفال ، حسبي الله و نعم و الوكيل على كل كاتب و كل اعلامي وكل من له صله وخيط بسيط حسابكم عند رب العالمين .”