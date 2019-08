الدبور – في مجزرة جديدة من سلسلة المجازر التي تقع في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسمى إطلاق النار العشوائي على الناس في الشارع أو المدارس أو المحلات التجارية، وكان آخرها مجزرة في مهرجان للخضروات راح ضحيته أكثر من ١٣ شخصا.

و اليوم قتل عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار ، قرب أحد محلات والمارت في مدينة الباسو بولاية تكساس الأمريكية، في حين أكدت الشرطة أن الحادث لا يزال مستمراً.

وأكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الحادث تسبب بوقوع عدد من القتلى.

كذلك بينت الشرطة، في تصريح مقتضب عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن حادث إطلاق النار لا يزال جارياً، ولم يتم اعتقال المتسبب، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن مكان الحدث.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019