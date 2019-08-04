الدبور – في أيام مباركة العشر من ذي الحجة، وفي مكان مبارك وهو مكة المكرمة وبالقرب من الكعبة المشرفة، قام سعودي بقتل حماته، والدة زوجته بخمس رصاصات في جسدها بطريقة بشعة وحقودة.

حيث أطلق مواطن سعودي 5 رصاصات من مسدسه على والدة زوجته، أمس السبت، داخل منزلها لينهي حياتها على الفور إثر خلافات عائلية.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت، السبت، بلاغا مفاده أن القاتل (40 عاماً) قتل المجني عليها أم زوجته (60 عاماً) وذلك داخل منزلها في حي ولي العهد بمكة المكرمة.

وسلم القاتل نفسه للشرطة، بينما لا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها لاستكمال الإجراء اللازمة تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.

ولم تذكر التقارير الواردة طبيعة الخلافات العائلية التي دفعت الرجل إلى ارتكاب جريمته وقتل والدة زوجته وفي أيام مباركة وهي العشر من ذي الحجة.