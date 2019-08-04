الدبور – في جريمة مروعة وبطريقة بشعة قتل لاجئ قيل إنه سوري من المثليين الشواذ صديقه المثلي بالسيف في وسط الشارع.

و تداول مستخدمو منصات الإنترنت صوراً ومقاطع فيديو مروعة توضح كيف نفذ لاجئ عربي هجوماً وحشياً بالسيف على مواطن ألماني من أصول كازاخستانية وذبحه في عرض الطريق وفي وضح النهار ثم لاذ بالفرار على متن دراجة هوائية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الواقعة الدموية حصلت في أحد شوارع مدينة شتوتغارت الجنوبية قبل يومين، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت في وقت لاحق من إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي يبلغ من العمر 28 عاماً.

وفي حين أُشيع أن الجاني المشتبه هو لاجئ سوري الجنسية، فإن الصحيفة ذكرت أنه من المرجح أنه فلسطيني، لكنه ينتحل هوية فلسطينية مزيفة. إلا أن الصحيفة لم تكشف عن اسم الجاني أو المجني عليه.

وتشير معلومات أولية إلى أن المشتبه والقتيل كانا يتشاركان المعيشة في غرفة واحدة، وأنه ربما كانا «وليفين» تجمعهما علاقة مثلية، وأن خلافاً نشب بينهما وأدى إلى تلك الجريمة.