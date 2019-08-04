الدبور – الجريمة البشعة التي حصلت في بدية في سلطنة عمان، و التي هزت مشاعر المجتمع العماني كله من صغيره الى كبيره، أولا لبشاعتها وثانيا لأنها جديدة نوعا ما على سلطنة عمان، فلم تحصل من قبل جريمة بهذا الحجم في السلطنة المسالمة بطبيعتها.

ولكن يبدو أن جهات خارجية تحاول الإصطياد في الماء العكر كعادتها، فما علاقة مخابرات أبو ظبي أو مخابرات دحلان كما أطلق عليها ناشط عماني بالموضوع؟

فقد نشر مغرد عماني معروف تغريدة على حسابه تفيد أن مخابرات أبوظبي تحاول تصوير جريمة بدية على إنها من تدبير السلطات الأمنية في سلطنة عمان، من حيث بث تغريدات تلمح الى تورط الأجهزة الأمنية بالجريمة، في إشارة لتأخر نشر تفاصيل ما حصل من قبل السلطات في عمان حتى إنتهاء التحقيق.

وقال المغرد المعروف باسم الشاهين في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“مساء الخير جميعا، تعكف مخابرات أبوظبي عن طريق اذنابها في ساحل عمال (عيال دحلان وطحنون) وقلائصها في الإمارة الثامنة (عملاء شيكات السفارات) على ربط جريمة القتل المؤسفة في بدية وكأنها حدثت بتدبير حكومي وايعاز رسمي”،،،

و أضاف في تغريدته التي أرفقها ببعض التغريدات التي قال إنها صادرة من خلايا المخابرات الإماراتية على مواقع التواصل الإجتماعي: “مستحمرين بذلك شعبيهم وبطريقة رديئة الإخراج بائسة المنطق”

🦅 هام 🦅

مساء الخير جميعا

تعكف مخابرات أبوظبي عن طريق اذنابها في ساحل عمال (عيال دحلان وطحنون) وقلائصها في الإمارة الثامنة (عملاء شيكات السفارات) على ربط جريمة القتل المؤسفة في بدية وكأنها حدثت بتدبير حكومي وايعاز رسمي،،، مستحمرين بذلك شعبيهم وبطريقة رديئة الإخراج بائسة المنطق pic.twitter.com/i5GwLrvVSe — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 3, 2019

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وعلق ناشط على تغريدة الشاهين وكشف غباء اللجان الإلكترونية حيث قال: “لاحظت في إحدى الصور التي نشرتها بأنه تم تصوير الشاشة ويتضح عليها شعار شبكة STC هل لهذة الدرجة يتم خداع القارئ السعودي بسهوله ؟!!

ونشرت شرطة عمان السلطانية بعد أيام بعض النتائج التي توصلت اليها وحددت هوية القتلة، وقالت نظرا لتأخر التبليغ عن الجريمة هربت العصابة الى الخارج وجاري عمل الإتصالات للقبض عليهم.