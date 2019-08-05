الدبور – أعلن في سلطنة عمان عن موعد ومدة أجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وبناء على مرسوم سلطاني فقد نشرت وكالة الأنباء العمانية تغريدة عن أجازة عيد الأضحى.

وقالت في التغريدة التي ستثير ضجة من جديد على منصات وسائل التواصل الإجتماعي في السعودية و الإمارات:

“بناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام1440هـ للموظفين بالوزارات والهيئات العامةوغيرهامن وحدات الجهاز الإداري للدولةاعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11من أغسطس وإلى نهاية يوم الخميس 15 من أغسطس”

بناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام1440هـ للموظفين بالوزارات والهيئات العامةوغيرهامن وحدات الجهاز الإداري للدولةاعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11من أغسطس وإلى نهاية يوم الخميس 15 من أغسطس pic.twitter.com/Nsk9gF8Bvq — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 5, 2019

ومن الممكن أن يثير إعلان الأجازة ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية و الإمارات من جديد، كما أثار إعلان تحري هلال ذي الحجة من قبل ضجة مازالت مستمرة حتى اليوم، وكأنه لا يحق لأي بلد مسلم أن يتحرى هلاله بنفسه، إلا بإذن من السعودية.

يذكر أن ضجة كبيرة وصلت إلى حد الشتائم و التخوين وبل الإخراج من ملة الإسلام ضد سلطنة عمان، قامت على مواقع التواصل الإجتماعي لأن السلطنة خالفت السعودية بتوقيت دخول شهر ذي الحجة وبالتالي بيوم عرفة وبداية عيد الأضحى المبارك.