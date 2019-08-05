الدبور – جريمة بشعة لأم فقدت إنسانيتها قبل أن تفقد أمومتها في زمن تكثر به الحوادث الغريبة و العجيبة التي لا تنتمي لا للإنسانية ولا حتى في عالم الحيوان.

فقد اعتقلت الشرطة سيدة أمريكية، اختطفت طفلتها وسلمتها إلى شاذ جنسيًا، وذلك بهدف تأجيرها ”للغلمانيين والمتحرشين بالأطفال“.

وضبطت الشرطة ”كارمن لوي“ 23 عامًا، في مدينة ”نيو أورلينز“، وقد عُثر على ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات على بُعد مئات الأميال في مدينة ”لويسفيل“ في ولاية تكساس.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية“، فإن ”الطفلة وجدت مع قواد معروف“، تعتقد الشرطة أنه كان يخطط لتأجيرها للغلمانيين قبل أن يتم العثور عليها والقبض عليه.

وقال الرائد روبرت راميرز، مدير شرطة فايتفيل، إن الأم ”أعطت طفلتها إلى قواد، كان يحتفظ بها لدى أحد معارفه، وتم العثور عليها برفقة أطفال آخرين في منزل مشبوه ومرتبط بأنشطة الاتجار بالبشر، ويخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي“.

ووفقًا للتقارير، فإن الطفلة كانت تعيش مع والدها الحاصل على حضانتها بأمر من المحكمة، ولكنه أبلغ عن اختفائها، وذلك بعدما أخذتها والدتها ”لوي“ في موعد الزيارة ولم تعدها.

كما كشفت تحقيقات الشرطة أن ”لوي أعطت الطفلة إلى القواد“، وذلك بعد أن تعقبها من خلال هاتفها المحمول، حيث وجهت إليها عدة تهم أبرزها ”الدعارة والسرقة وخرق أمر حضانة“ وأودعت سجن أبرشية أورليانز.

وذكر الأب أن ”لوي باعت ابنتها إلى القواد كوسيلة لتسوية ديون شرائها المخدرات، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة“.