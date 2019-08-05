الدبور – فتاة سعودية إرتكبت جريمة أمن دولة، وجريمة لا تغتفر في السعودية، فقد أعربت عن رأي مخالف لما قرره منشار سموه الأمين، وتمسكت بأمر واحد فقد بقى من عادات ودين مملكة التوحيد وهو إنها مصرة على التمسك بوجود تصريح صفر من أهلها.

وقالت يجب على كل فتاة أخذ الإذن من أهلها في كل شيئ وخصوصا السفر خارج البلد، ولا يعني حصولك على تصريح سفر الخروج دون إذن أهلك، تظلين إنت بنت ناس، الموضوع مش انك رايحة السوق وراجعة، فقامت قيامتها على وسائل التواصل الإجتماعي حتى أن أحدهم إتهمها إنها من خلايا عزمي وتقبض من قطر.

فقد شنت مدونات سعوديات من مختلف مناطق المملكة، هجوماً على نجمة إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، أفنان الباتل، بعد حديثها عن تصريح السفر الخاص بالنساء والذي ألغته الرياض قبل أيام.

وظهرت أفنان في مقطع فيديو وجد تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لتقول إنها متمسكة بتصريح السفر من أهلها رغم صدور قرار يتيح للنساء في البلاد السفر دون قيود.

كما قالت الشابة السعودية التي سبق وأثارت الجدل في مناسبات أخرى بأحاديث حول قضايا عامة مختلفة، إن المرأة يجب أن تحصل على إذن أهلها قبل فعل أي شيء.

ووجد حديث النجمة المولودة في عائلة ثرية، ردود فعل واسعة اتسمت في غالبيتها بانتقاد أفنان ودعوتها لعدم التدخل في قضية ظلت كثير من السعوديات يطالبن بها منذ عقود كي يتاح لهن التخلص من تسلط ذويهن الرجال.

" جوازي بيدي والتصريح مفتوح الحمدلله "

" بنت الناس وبنت الاصول ماتسافر واهلها مب راضين "

التناقض فضيع

ولاحظوا ان الفطره "تحسين وتحتاجين" ولي امر .. pic.twitter.com/ZhYHUrSkEZ — موضي بنت بدريه (@Modixh) August 5, 2019

وتقول منتقدات نجمة الإعلانات التجارية التي يتابعها الملايين، إنها لم تعاني مما عانته نساء المملكة اللاتي عشن في عوائل متسلطة، لذلك فهي لا تحس بمعاناتهن مع نظام الولاية الذي كان يشترط على المرأة الحصول على موافقة خطية من الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن لاستخراج جواز سفر أو السفر.

وتحت الوسم ”#افنان_الباتل_اخرسي“ في موقع ”تويتر“، كتب آلاف المغردين انتقادات لاذعة بحق نجمة ”السوشيال ميديا“ وبينهم رجال مناصرون لإلغاء تصريح السفر، بجانب وجود عدد أقل دافع عن أفنان.

وقالت ناشطة ما نصه: “هالجزمه من وهي في بطن امها متعوده على السفر والرفاهية والحياة واحنا من عشرين سنه ماسافرنا ولا طلعنا من البلد وتلومنا ليش مندفعين ومبسوطين بالقرار؟ وتقذفنا وتشكك فينا لانها ماجربت اللي جربناه ف ماهي حاسه بالمعاناة تبي بس هي اللي تسافر وتعيش حاسدتنا من اللحين”