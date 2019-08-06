الدبور – السعودية وفي مثل هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة كانت تهتز من التكبيرات و التسبيح وذكر الله، ومن أقدام الملايين من الحجاج القادمين لأداء أعظم فريضة في الإسلام وهي الحج، اليوم تهتز بشكل مختلف بفضل ولي عهد السعودية بن سلمان ورؤيته.

ففي مثل هذه الأيام المباركة كانت تنتشر الفيديوهات عن الحج وفضل الحج وما يقوم به الحجاج في مكة و المدينة، كان الشعب يعيش أيام ذي الحجة بكل روحانياتها، قبل أن يعيش رؤية الإنفتاح السلماني الذي قضى على كل مظاهر التدين وذهب إلى النقيض تماما.

وانتشرت حفلات الترفيه بالقرب من الكعبة المشرفة وفي أيام الحج بلا مبالاة لمشاعر الحجاج ولا المسلمين ولا حتى لشعبه الذي مازال يرفض هذه التصرفات الدخيلة عليه، فقد لسع الدبور فيديو جديد من إحدى حفلات الترفيه بالقرب من مكة ومن إحدى الفعاليات التي لن تنتهي حتى يغادر الحجاج أرض السعودية.

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