الدبور – سلطنة عمان تعتبر الدولة الأولى في عدد الداخلين في الإسلام بنسبة عدد السكان وعدد من أشهروا إسلامهم، لما يتمتع به الشعب العماني من طيب الأخلاق وحسن المعاملة، حتى أن البعض يشتكي من تفضيل الأجنبي على المواطن في مواضع محتلفة.

ةدخل في الإسلام عدد كبير في السلطنة بالمقارنة مع دول الجيران، حيث أكدت دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وحسب الوثائق التي أصدرها مكتب الإفتاء أن الذين أشهروا إسلامهم لشهر يونيو الماضي بلغ عددهم 30 شخصا حيث كانت الإناث أكثر الداخلين في الإسلام فقد بلغ عددهن 25.

فيما كان عدد الذكور خمس، وجاءت الفلبين الأولى في عدد الداخلين حيث أسلم من الإناث واثنان من الذكور، ومن أوغندا 6 من الإناث، فيما أعلنت اثنتين من النساء من الجنسية الهندية ورجلين، ومن سريلانكا امرأتان، ومن من جنسيات أخرى عدد ثلاث من الإناث ورجل واحد.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تسعى إليها دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي في توعية وتبصير مختلف الجاليات من خلال البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة.

ويذكر أن هناك أعداد ممن دخلوا الإسلام لم يتم تسجيلهم في الدائرة بشكل رسمي، لأسباب مختلفة، إما أشهروا إسلامهم بدون ضجة أو خوفا من عائلاتهم أو لم يهتموا أن عليهم التسجيل لدى الدائرة.

ويذكر أن قرية كاملة في السابق في أوغندا قد دخلت الإسلام بعد زيارة وفد من السلطنة للقرية قبل أشهر.

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