الدبور – قضت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بسجن عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية سنة ونصف السنة وجلدها 300 جلدة، مؤيدة بذلك حكم المحكمة الجزائية، وذلك بعد أن دست كميات من ”البول“ في الطعام والشراب، اللذين تعدهما لأفراد أسرة مواطن تعمل لديه بالدمام.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الحكم شمل -أيضا- إبعاد الخادمة بعد انتهاء العقوبة، وحظر دخولها المملكة مرة أخرى.

وكان أفراد الأسرة السعودية اشتبهوا برائحة غريبة في الطعام الذي تعده الخادمة، فسألوها عن مصدرها فنفت علمها بها، لكن الرائحة أثارت قلق الأسرة، حتى عثروا على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه ”البول“ كانت تخفيه.

وأقرت الخادمة بأن السائل هو كميات من بولها، فتم تقديم بلاغ ضدها وإحالتها للنيابة، إذ اعترفت أنها دأبت طوال فترة عملها لدى العائلة على وضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، وذلك بذريعة سوء المعاملة التي تتلقاها من الأسرة.