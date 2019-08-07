الدبور – نشرت شرطة عمان السلطانية فيديو تحذيري جديد بعد جريمة بدية البشعة التي راح ضحيتها عائلة عمانية كاملة، مكونة من أب و أم و ٣ أطفال كالملائكة، في جريمة صدمت المجتمع العماني كله، ومازال صداها حتى اليوم حيث لم يغلق ملف القضية بعد ومازالت العصابة طليقة.

وتداول النشطاء عدة قصص مختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي عن تفاصيل الحادث، وعن هوية مرتكبي الجريمة ومصيرهم، واختلفت من شخص لأخر.

حتى خرج شقيق المغدور وتحدث ووجه رسالة أن لا يتم تداول أي تفاصيل مزعجة بدون التأكد لأن هذا الأمر يجرح العائلة ويعيد الحزن الى قلوبها.

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ونشرت شرطة عمان السلطانية اليوم فيديو يحذر من نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة أو بدون دليل أو حتى تضخيم الأمور حتى لا يضر أحد من تلك الإشاعات، وقالت في الفيديو أن المجتمع أمانة فلا تنشر الإشاعات.

الدبور لسع الفيديو من صفحة شرطة عمان السلطانية على موقع تويتر لتعم الفائدة.