الدبور – دحلان بن شخبوط يصدر أوامره للذباب لمهاجمة سلطنة عمان، هكذا علق ناشط على فيديو نشره حساب إماراتي يغرد باسم فتاة كويتية تحت اسم أمل بنت جاسم، وهو اسم لم يتعرف عليه أحد في دولة الكويت، وصدر من عدة نشطاء تحذيرات إنه حساب يصدر من الإمارات.

وجاء تعليق الناشط العماني على أن دحلان هو من أصدر الأوامر ووصفه بدحلان بن شخبوط في إشارة لسيطرة الفلسطيني المطرود من فتح محمد دحلان على القرار في إمارات ساحل عمان.

واعتاد حساب أمل بنت جاسم على مهاجمة سلطنة عمان ونشر أخبار كاذبة ومضللة، أو إستغلال أحداث معينة وتحويرها كما يصلها من أوامر.

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ونشرت أمل بنت دحلان فيديو وقالت أن عماني ضرب وافد من أجل ربع ريال عماني، وفي الفيديو معركة عادية بين سائق تكسي و رجل، ولا تعرف جنسية لا السائق ولا الزبون.

وهي معركة متكافئة بين رجلين، فلا يوجد مسكين هنا ولا عنصرية كما علق، وعلمت أمل من خلال الفيديو أن المعركة على ربع ريال عماني، ولا نعلم كيف عرفت مع أنه لا يوجد في العملة العمانية شيئ اسمه ربع ريال، كما قال النشطاء في تعليقهم على الفيديو.

وربما هذا سبب المشكلة بينهما لأن السلطنة ألغت فئة الربع ريال منذ سنوات كما علق ناشط.

وقالت أمل بنت جاسم في التغريدة التي لسعها الدبور ما نصه:

“سائق تاكسي عُماني عنصري يضرب هندي والسبب ربع ريال!”

سائق تاكسي عُماني عنصري يضرب هندي والسبب ربع ريال! #طلاب_الثاني_عشر_يرتجفون pic.twitter.com/TAHrGzuPdu — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) August 7, 2019

ليعلق النشطاء عليها بسخرية لأنها لا تجيد الكذب كما لا تجيد سرقة أسماء الكويتيين، فقال أحدهم ما نصه: “لكن كيف عرفتي ينه ربع ريال.. مشي ربع ريال في عمان.. أما ريال أو نص ريال أو ٥ ريال وهيه ماشه.. بس ربع ريال ملقايه من سنين طويله.. والمسافات في عمان توصل ١٢ ساعه.. مش مثل الإمارات يوم وحده تمشيها كلها”

وقال آخر ما نصه: “بنت جاسم شيكات المدفوعه بعدها ما خلصت؟ تنابحي بحسابج عمان وعمان علامج محتره وشاغله نفسج ب عمان لهدرجه مسوين لك رعب..”

وقال آخر ما نصه: “من وين جبتي ربع رياال ما معنا ف عمان!!!!”

ونشر ناشط فيديو عن ضرب إماراتي لسائق هندي لأنه تجاوزه بسيارته في الطريق، لتعلم ما هي العنصرية:

هذه الحوادث لاتقتصر على عمان فقط…بل كل شعوب العالم…هذه الفئات نادره…وللتوضيح شوف المسؤول الكبير في بعض دول الجوار ماذا فعل pic.twitter.com/V1jaXdN377 — أبو علي (@AZeek397) August 7, 2019