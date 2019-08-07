الدبور – في العشر من ذي الحجة الأيام المباركة في موسم الحج، قالت شرطة عمان السلطانية إنها ألقت القبض على أكبر شبطة دعارة، تضم 38 إمراة في مسقط.

و ذكر مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنه ضمن جهود قيادة شرطة محافظة مسقط في المحافظة على الآداب العامة، نفذت عمليتي ضبط لعدد (38) متهمة من عدة جنسيات، بتهمة ارتكابهن أفعالاً مخلة بالآداب العامة.

وتنشط شرطة عمان السلطانية في ملاحقة شبكات الدعارة التي تتكون من العمالة الوافدة، فيما يطالب النشطاء بقوانين صارمة في كيفية جلب تلك العمالة وكيفية ضبطها ضمن الكفيل العماني المسؤول عن إقامتها في السلطنة.

وتمنع القوانين في السلطنة حجز جواز سفر العامل الأجنبي وتعتبره حق وملك للبلد الذي أصدره، ولكن يطالب النشطاء في السلطنة بسن قوانين معينة يمكن فيها ضبط العمالة في البلاد ومحاسبة الكفيل الذي يجلب تلك العمالة في حال إرتكابها أي مخالفة قانونية.

وزادت المطالب بعد هروب العصابة الأسيوية التي إرتكبت مجزرة بشعة بحق عاشلة عمانية كاملة قبل أيام وفرت هاربة خارج السلطنة.