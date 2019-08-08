الدبور – وصفت الناشطة السعودية “سعاد الشمري”، خلال لقاء أجرته مع قناة إسرائيلية، ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بـ”الرسول المنقذ”.

وفي أحدث حلقة من مسلسل التطبيع المتواصل مع (إسرائيل) من جانب سعوديين، منذ صعود ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، أجرت “سعاد الشمري” لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان”، للتعليق عن سماح السلطات السعودية للنساء بالسفر دون محرم إلى خارج البلاد.

وأرجعت الناشطة السعودية الفضل في تلك الخطوة وغيرها، لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، الذي وصفته بالقائد المجدد والإصلاحي والرسول المنقذ، والذي تفيد تقارير دولية بتحالفه بشكل غير معلن من الجانب الإسرائيلي ضد إيران.

ويحظى “بن سلمان” بسمعة عالمية سيئة على خلفية اتهامه بممارسة القمع بحق علماء وناشطات نسويات، بجانب اتهامه بإصدار أمر بقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، وشنه حربا في اليمن راح ضحيتها مئات الآلاف.

وعبرت “سعاد” عن سعادتها الغامرة بقرار السلطات السعودية السماح للنساء بالسفر دون محرم إلى خارج البلاد، وشبهت القرار بأنها بمثابة تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت: “هذي تشبه تمام يوم تحرير العبيد في أمريكا تخيلوا أنا أم وامرأة أربعينية، ما كنت قادرة أتصرف بحياتي، ما حدا عارف ايه معناه”.

وأشادت بـ”بن سلمان”، مؤكدة أن الهجمة على السعودية تستهدف شخصه لأنه “إصلاحي”، على تعبيرها.

وأضافت الناشطة السعودية للتليفزيون الإسرائيلي: “أنا إحساسي منذ أبريل(نيسان) 2016، كان في المرة الأولى ظهر محمد بن سلمان يتحدث عن شيء جديد (المساواة بين المرأة والرجل) من هذاك اليوم أنا طويت الصفحة من حياتي، كنت موقنة إن هو القائد المجدد، رسول منقذ”.

وتابعت: “المسؤول الوحيد عن كل هذه الإصلاحات mbs محمد بن سلمان.. إذا انت ملاحظ هذه الهجمة الشرسة على السعودية، هي هجمة على شخصه، لأن هو قائد إصلاحي”.

ومضت قائلة: “إحنا الآن بهذا القرار تفوقنا على الدول العربية ودول الخليج.. وننتظر أشياء هي جاية (قادمة)”.

وردا على سؤال بشأن احتمال قيامها بزيارة لـ(إسرائيل)، قالت “سعاد الشمري”: “ليش لا، يمكن حلم كثير من السعوديين، حلم كثير من الخليجيين والعرب أنهم يزورا (إسرائيل)”.