الدبور – وصف الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي إمارات ساحل عمان بأنها دولة كرتونية حقا، ويهتز كيان دولة بكل ما فيها لمجرد تغريدة واحدة.

جاء تعليق الإعلامي القطري بعد سلسلة من الملاحقات ضد المغردين و النشطاء في الكويت وكان أخرها تقديم شكوى ضد الناشط الكويتي المعروف خالد إبراهيم الصلال، وهو نجل الفنان الكويتي القدير إبراهيم الصلال.

وقال الحرمي في تغريدته ما نصه: “تغريدة .. تهز دولة .. هكذا هو حال #الامارات التي تواصل ملاحقة المغردين الكويتيين ، وآخرها تقديم شكوى بحق خالد ابراهيم الصلال الذي تمت إحالته الى النيابة العامة في #الكويت .. بالفعل .. إنها دولة ” كرتونية ” ..”

تغريدة .. تهز دولة ..

هكذا هو حال #الامارات التي تواصل ملاحقة المغردين الكويتيين ، وآخرها تقديم شكوى بحق خالد ابراهيم الصلال الذي تمت إحالته الى النيابة العامة في #الكويت ..

بالفعل ..

إنها دولة " كرتونية " .. pic.twitter.com/Utwe3IZLZW — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019

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يذكر أن الإمارات دأبت على ملاحقة النشطاء و المغردين من الكويت بإستمرار بتقديم شكاوي مستمرة على كل تغريدة تصدر منهم تلمح إلى الإمارات أو تدافع عن قطر في أي موقف.

وقد إستدعت النيابة في الكويت من قبل النائب السابق ناصر الدويلة عدة مرات على خلفية تغريدات مسيئة لدول الجيران، بعد تقديم عدة شكاوي ضده من قبل حكومة الإمارات، التي لا شغل لها إلا ملاحقة النشطاء و المغردين وأصحاب الكلمة التي توجعهم وتهز كيانهم الورقي.