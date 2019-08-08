الدبور – في الكويت وقعت معركة حامية الوطيس بين مواطنة كويتية و سورية في الشارع أستخدمت فيها جميع الأسلحة النسائية المتوفرة، قبل أن تتدخل الشرطة لفض النزاع الذي إستمر فترة طويلة.

و سيطر رجال أمن محافظة مبارك الكبير على مشاجرة حامية بين مواطنة كويتية وافدة سورية بعدما تبادلتا الضرب والسب بسبب خلافات شخصية وقعت بينهما في الشارع، وتمت إحالتهما إلى المخفر.

تفاصيل الحادثة بدأت عندما تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من قبل أحد الأشخاص أفاد بأن تبادل ضرب يرافقه سب اندلع بين شابتين في الشارع في إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن إلى مكان البلاغ وعند وصولها تم التدخل لفض الشجار.

وقال مصدر أمني لصحيفة «الراي» المحلية، إن «رجال الأمن فضوا النزاع وتمت السيطرة على طرفي الشجار، ليتبيّن أن المتشاجرتين مواطنة وسورية تعرفان بعضهما وقد دخلتا في خلاف مع بعضهما، ما دفعهما إلى تبادل السب والضرب، وعليه تمت إحالتهما إلى مخفر المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما».

وقال شاهد عيان أن المشكلة بها رجل بدون شرح التفاصيل، دوما إبحث عن الرجل في أي معركة نسائية يتخللها شد الشعر.

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