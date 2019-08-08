الدبور – لعمان التي تريد هو وسم “هاشتاق” وصل إلى المرتبة الأولى في بعد ساعات من إنطلاقه، ليعبر من خلاله الشباب العماني عن طموحاتهم وحبهم للسلطنة وما يتمنون ان يروه في وطنهم في المستقبل القريب.

وتعددت الآراء و الطموحات من توفير فرص عمل إلى محاربة الفساد إلى طرد العمالة الأجنبية وإعطاء فرصة للشباب لقيادة الدولة ووصولا التعبير عن حبهم للسلطنة و أن يبارك الله بعمر السلطان قابوس، الدبور لسع بعض التغريدات المميزة وينشرها لكم هنا.

حيث قال ناشط: “دوام الأمن و الأمان والسلم والسلام اللهم ادِمها من نعمة واحفضها من الزوال ياكريم”

وقال آخر ما نصه: “طرد كل فاسد خارج البلد وطرد كل وافد ليس له انسانية”

وقالت ناشط عمانية: “اعطوا الثقة لـ شباب عُمان عندنا طاقات شبابية كبيرره وشباب مبدعين وشغولين واذكياء جدداً حرام هذي الطاقات تُهمل وتموت مع مرور السنوات عشان سوء تخطيط في توظيف واستغلال هالطاقات”

وقال سامي السعيدي ما نصه: “دعم الابتكار معنويا وماديا من قبل الحكومة مهما كلّف الامر ذالك”

وقال ناشط آخر مغردا عن سلطنة عمان ما نصه: هذ عمان التي نحلم بها وهذ #لعمان_التي_تريد عمان درةٌ ثمينة سخيةٌ نابضةٌ بالحياة.. حالمةٌ متجددة وآيةً في الجمال.. عُمان ستكون دائما التي نريد لأنها أرض طيبة ولا تنبت الا طيبا.. تاريخها تاليد وحاضرها مشرق ومستقبلها مبّهر بسواعدنا وعقولنا وعزيمتنا نحن