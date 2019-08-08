الدبور – لعمان التي تريد هو وسم “هاشتاق” وصل إلى المرتبة الأولى في سلطنة عمان بعد ساعات من إنطلاقه، ليعبر من خلاله الشباب العماني عن طموحاتهم وحبهم للسلطنة وما يتمنون ان يروه في وطنهم في المستقبل القريب.

وتعددت الآراء و الطموحات من توفير فرص عمل إلى محاربة الفساد إلى طرد العمالة الأجنبية وإعطاء فرصة للشباب لقيادة الدولة ووصولا التعبير عن حبهم للسلطنة و أن يبارك الله بعمر السلطان قابوس، الدبور لسع بعض التغريدات المميزة وينشرها لكم هنا.

حيث قال ناشط: “دوام الأمن و الأمان والسلم والسلام اللهم ادِمها من نعمة واحفضها من الزوال ياكريم”

دوام الأمن و الأمان والسلم والسلام اللهم ادِمها من نعمة واحفضها من الزوال ياكريم #لعمان_التي_تريد — بن ثني الهنائي🇴🇲 (@AlamdhHotma) August 8, 2019

وقال آخر ما نصه: “طرد كل فاسد خارج البلد وطرد كل وافد ليس له انسانية”

#لعمان_التي_تريد

طرد كل فاسد خارج البلد

وطرد كل وافد ليس له انسانية — ابو فطومه الشمي (@NWn1bmVlJD3j9H3) August 8, 2019

وقالت ناشط عمانية: “اعطوا الثقة لـ شباب عُمان عندنا طاقات شبابية كبيرره وشباب مبدعين وشغولين واذكياء جدداً حرام هذي الطاقات تُهمل وتموت مع مرور السنوات عشان سوء تخطيط في توظيف واستغلال هالطاقات”

#لعمان_التي_تريد

اعطوا الثقة لـ شباب عُمان عندنا طاقات شبابية كبيرره وشباب مبدعين وشغولين واذكياء جدداً حرام هذي الطاقات تُهمل وتموت مع مرور السنوات عشان سوء تخطيط في توظيف واستغلال هالطاقات 🤦🏻‍♀️💔 — بُشْرىٰ (@bushrajabri) August 8, 2019

احلال الباحثين عن عمل مكان الوافدين خصوصاً في امتيازات حقول النفط #لعمان_التي_تريد — ﮼ابونايف ﮼العماني ‎﮼ (@al_srk) August 8, 2019

وقال سامي السعيدي ما نصه: “دعم الابتكار معنويا وماديا من قبل الحكومة مهما كلّف الامر ذالك”

دعم الابتكار معنويا وماديا من قبل الحكومة مهما كلّف الامر ذالك #لعمان_التي_تريد — ســامـي الـــسعــيدي (@sami_alsaidi555) August 8, 2019

رَبِّ اجعلها بلدة ً آمنةً مطمئنةً تنعم بآلائك وفضلك ونعمتك واحفظ قائدها وشعبها ومن عاش على أرضها محباً #لعمان_التي_تريد pic.twitter.com/FrjeuLKgG7 — سيف العبري (@cr7shs) August 8, 2019

وقال ناشط آخر مغردا عن سلطنة عمان ما نصه: “هذ عمان التي نحلم بها وهذ #لعمان_التي_تريد عمان درةٌ ثمينة سخيةٌ نابضةٌ بالحياة.. حالمةٌ متجددة وآيةً في الجمال.. عُمان ستكون دائما التي نريد لأنها أرض طيبة ولا تنبت الا طيبا.. تاريخها تاليد وحاضرها مشرق ومستقبلها مبّهر بسواعدنا وعقولنا وعزيمتنا نحن شباب عمان”