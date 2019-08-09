الدبور – قام سائق تاكسي جوال في دولة الكويت من جنسية عربية من الوافدين، بهتك عرض مواطنة كويتية استوقفته في منطقة العقيلة لتوصيلها إلى منزلها.

المواطنة الكويتية توجهت إلى المخفر وأفادت للأمنيين أنها أثناء تواجدها منطقة العقيلة استوقفت سيارة اجرة (تاكسي جوال) لتوصيلها الى مسكنها.

واضافت أنه أثناء الطريق بدأ سائق التاكسي يلاطفها بالحديث ويحرضها على الفسق والفجور، وفجأة أوقف السيارة وتحسس جسدها بيده، مبينة أنها ان فتحت الباب وتمكنت من الهرب.

وقالت للأمنيين إن سائق التاكسي يتحدث باللهجة العربية ولكن لا تعرف جنسيته، وعليه سجلت جناية هتك عرض وأحيلت للمباحث لاجراء التحريات وضبط سائق التاكسي.