الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديوهات مختلفة لموسم هجرة الإماراتيين إلى سلطنة عمان رغم كل الحملات لشيطنة السلطنة وضرب إقتصادها عن طريق ضرب السياحة فيها، الحملة التي قادها المقرب من ولي عهد أبوظبي حمد المزروعي لفترة طويلة، واشترك بها كل الذباب الإلكتروني الإماراتي بما فيهم حسابات وهمية باسم نشطاء من الكويت.

ومن أبرز من إشترك في حملة منع زيارة السطنة حساب إماراتي مشهور تم الكشف عنه ومصدر التغريد من الإمارات ولكنه باسم فتاة كويتية تتدعي إنها بنت الكويت يحمل اسم أمل بنت جاسم.

و تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو يُظهر طوابير من مركبات الإماراتيين عند الحدود في طريقها للسلطنة لقضاء عطلة العيد في محافظة ظفار.

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وكان “حمد المزروعي”، حذر الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.