الدبور – وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان آصدرت قرارا قد يغضب العمالة الوافدة ويفرح المواطنين.

فقد أصدرت قرارًا وزاريًا حول استمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن.

وشملت المهن المحظور الاستقدام لها والخاصة في أنظمة المعلومات 16 مهنة تشمل: اختصاصي أمن وحماية نظم معلومات، واختصاصي نظم معلومات جغرافية، وإلكتروني شبكات حاسوبية، وإلكتروني صيانة آلات مبرمجة، وإلكتروني صيانة حاسبات، ورسام إلكتروني، وعامل تجميع أجهزة الرصد الإلكترونية، وفني إلكتروني-اتصالات، وفني إلكتروني-أجهزة تحكم، وفني إلكتروني-أجهزة طبية، وفني إلكتروني-إرسال إذاعي، وفني إلكتروني-آلات مبرمجة، وفني إلكتروني-شبكات حاسوبية، ومبرمج حاسب آلي، ومهندس حاسب إلكتروني، ومشغل حاسب إلكتروني.

كما حظر القرار في المحاسبة والمالية استقدام 7 مهن؛ هي: صراف أوراق مالية وعُملة، وفني أوراق مالية، وفني تدقيق وحسابات، وفني حسابات عام، وفني حسابات كلفة، ومحاسب تكاليف، ومحصل ائتمان.

وفي مجال المبيعات والتسويق، حظر 5 مهن؛ هي: اختصاصي مبيعات، وخازن، ووكيل تجاري، ومدير تجاري، واختصاصي مشتريات واللوجستيات. أما في مجال الإدارة والموارد البشرية، فحظر القرار 5 مهن؛ هي: اختصاصي إدارة أعمال، واختصاصي علاقات عامة، واختصاصي موارد بشرية، ومدير إداري.

وشمل الحظر 6 مهن في مجال التأمين؛ تشمل: وسيط تأمين عام، ووسيط تأمين عقارات، ووسيط تأمين أخطار/ الشحن، ووسيط تأمين على الحياة، ووسيط تأمين مركبات، ووسيط تأمين مصانع.

وفي مهن الإعلام سيحظر استقدام مهن: اختصاصي إعلامي، ومرتب صفحات، ومشغل آلة تجفيف الورق، ومشغل آلة تجليد، ومشغل آلة زخرفة الكتب، ومشغل آلة صقل الورق، ومشغل آلة صبغ الورق، ومشغل آلة طابعة الفاتر، ومشغل آلة طباعة أسطوانية، ومشغل آلة طابعة دوارة، ومشغل آلة طابعة أوفسيت، ومشغل آلة طباعة ملونة، ومشغل آلة طباعة مسطحة، ومشغل آلة طي الورق، ومشغل آلة طلاء ورق، ووكيل دعاية إعلان.

وفي المهن الطبية يحظر استقدام مهن: مضمِّد مساعد صيدلي، ومنسق طبي، وفي مهن المطارات يحظر استقدام: مرشد طيران، ومضيف أرضي، ومفتش تذاكر، ومراقب إقلاع طائرات، ومراقب جوي، ومراقب هبوط طائرات، ومراقب نقل المسافرين بالمطار، ومرشد أرضي.

أما في المهن الهندسية، فتم حظر استقدام وافدين للعمل في مهنة مهندس معماري، ومهندس مساحة، ومهندس مدني، ومهندس إلكتروني، ومهندس كهربائي، ومهندس ميكانيكي، ومدير مشاريع.

وفي المهن الفنية: حظر الاستقدام لمهن: فني أبنية (مراقب أبنية)، وفني إلكتروني، وفني طرق (مراقب طرق)، وفني ميكانيكي، وفني مختبر/ميكانيكا التربة، وفني توربينات بخارية، وفني مختبر/مواد إنشائية، وفني تمديدات شبكات الغاز، وفني إنشاءات، وفني محطات تحويل، وفني محطات توليد، وفني كهربائي، وفني معاملات حرارية، وفني صيانة، وفني كيميائي.

واستثنى القرار الصادر من وزارة القوى العاملة فى سلطنة عمان، حظر المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.