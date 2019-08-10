الدبور – في يوم التروية وفي أيام مباركة٫ فقد رجل مسن من سلطنة عمان ولم يعثر عليه حتى تحرير هذا الخبر٫ حيث يعاني الرجل المسن من إعاقة ذهنية.

حيث قال المواطن منصور المحرزي بأنهم فقدوا أخاهم سيف بن سليمان المحرزي منذ الساعة الثامنة صباح يوم أمس الجمعة، ولم يعد حتى كتابة هذا الخبر.

وأوضح المحرزي أن أخاه يعاني من إعاقة ذهنية، مؤكدًا بأنها المرة الأولى التي يفقدونه فيها؛ فليس من عادته الخروج خارج البلدة.

وأكّد المحرزي أنهم قدموا بلاغًا عن فقدانه لشرطة عمان السلطانية يوم أمس. داعيًا كل من يعثر عليه إلى التواصل معهم أو مع الشرطة.

يُذكر أن العماني المفقود يقطن في قرية (بعد) بولاية المضيبي.