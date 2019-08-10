الدبور – مرسوم سلطاني جديد أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان بمناشبة عيد الأضحى المبارك، وهي أمر ليس بجديد بل يقوم به في كل مناسبة سعيدة ومباركة ليفرح العمانيين في مناسباتهم السعيدة.

فقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد عفوا خاصاً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، لستنشقوا الحرية قبل بداية العيد مع اهاليهم.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن عدد النزلاء الذين شملهم العفو السامي بلغ (۲۰۲) مائتين وشخصين، منهم (۸۹) تسعة وثمانون نزيلاً أجنبياً.

ويأتي العفو السامي من السلطان تزامناً مع مناسبة عيد الأضحى المبارك 1440هـ ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٠هـ جلالة السلطان المعظم يصدر عفواً سامياً خاصاً عن عدد من نزلاء السجن..#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/bsaR8Slsia — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 10, 2019

وكان السلطان قابوس أيضا قد أمر بالإفراج عن عدد من السجناء الشهر الماضي بمناسبة يوم النهضة الذي تحتفل به السلطنة كل عام.

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