الدبور – أصحاب بصقة القرن الشهيرة، الذين طردوا المطبع الصهيوني السعودي من دخول الأقصى، هم أنفسهم اليوم منعوا قوات الإحتلال الإسرائيلي من إقتحام الأقصى في أول أيام العيد كما هددوا من قبل، وأجبروا ببصقتهم الشهيرة نتنياهو لإصدار أمر بمنع إقتحام ودخول المستوطنين الأقصى اليوم.

فقد انطلقت في أعقاب صلاة عيد الأضحى المبارك، مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال التي كانت تستعد لتسهيل اقتحام مئات المستوطنين لحرم المسجد بعد إخراج المصلين المسلمين منه.

وقال شهود عيان إن عشرات الشبان الفلسطينيين أصيبوا إصابات متفاوتة، فيما نشرت قوات الاحتلال أعداداً كبيرة من جنودها في المسجد الأقصى وأنها تحاول إخراج الشبان الفلسطينيين منه بالقوة وباستخدام الغاز المسيل للدموع.

https://twitter.com/0598196013/status/1160443049098584064?s=20

الهلال الاحمر : اصابات في داخل المسجد الاقصى طواقمنا تتعامل معها بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت

وعدد من سيارات الاسعاف التابعة للهلال الاحمر متواجدة في باب الاسباط لنقل اي اصابات للمستشفيات pic.twitter.com/c21ct3u7xt — Issam (@Issamrimawi) August 11, 2019

حراس المسجد الأقصى هم حراس الكرامة والعزة.. هم حراس عيد المسلمين أينما كانوا.#عيدنا_رباطhttps://t.co/iC8CBVyLcn — Maha SA Jetawi (@Jetawimaha) August 11, 2019

و طلب خطيب الأقصى من المصلين المقدسيين البقاء في ساحات المسجد الأقصى وعدم مغادرته وتركه فريسة للمستوطنين الذين يتجمعون الآن بأعداد كبيرة على الجانب الآخر أمام باب المغاربة بانتظار أي فرصة للاقتحام.

وأكد شهود عيان في المسجد الأقصى أن أعداد المرابطين أمام المسجد الاقصى منعت المستوطنين وشرطة الاحتلال من دخول الأقصى.

وذكرت مصادر عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى المبارك.