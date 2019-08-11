الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لمخيم البعثة العمانية للحج في عرفات و منى أثناء هطول الأمطار عليها في يوم الوقوف بعرفات يوم السبت.

وعلق ناشط عماني على الفيديو الذي نشره بتغريدة على حسابه كما لسع الدبور ما نصه:

“مخيمات الحجاج تحتاج تطوير لمثل هذه الظروف والأنواء المناخية ويستحق الحجاج الراحة مقابل ما يدفعونه مع الشكر للجهود المبذولة ولكن لماذا لا تبنى مجمعات سكنية بمواد ثابتة؟ دولة مثل الصين يسكن فيها ما يقارب المليار والنصف أتوقع لن تغلبها حلول سكنية لعدد 3 أو 4 مليون حاج”

وتجني السعودية ما يقارب ١٢ مليار دولار من موسم الحج فقط، حسب التقارير الرسمية السعودية.

وعلق ناشط عماني على الفيديو بقوله: “ربما عندهم نية إلغاء الحج ويصير الحج في الأحلام لذلك لم ينشؤوا سكن للحجاج بالمواد الثابتة”

أما لاذباب الذي يدافع بدون أن يفهم ويناقش، فقد قال أحدهم: “الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية لا يمكن لأي دولة في العالم بدون استثناء التحكم فيها والحمدلله رب العالمين #السعودية_العظمى ما قصرت وصرفت المليارات وجندت فلذات اكبادها لخدمة ضيوف الرحمن ويطلع واحد جالس تحت المكيف ينتقد. الله يصبرنا على بهض البشر”

ليرد عليه الناش العماني سلطان المحروقي الذي نشر الفيديو و المقترح النصيحة بقوله: “بداية أشكرك على تنويري ما كنت أعرف انه تم تغيير اسم الدولة إلى السعودية العظمى ألم تقرأ الشكر بداية التغريدة؟؟ عجيب هذا التحيز السلبي… هل هاجمت أحد او انتقصت من الجهود؟؟؟ لم أفعل ذلك وإنما شكرت الجهود بداية وبعد ذلك طالبت بالتطوير، والتحسين مطلوب في كل شيء !”

بداية أشكرك على تنويري

ما كنت أعرف انه تم تغيير اسم الدولة إلى السعودية العظمى

ألم تقرأ الشكر بداية التغريدة؟؟

عجيب هذا التحيز السلبي…

هل هاجمت أحد او انتقصت من الجهود؟؟؟ لم أفعل ذلك وإنما شكرت الجهود بداية وبعد ذلك طالبت بالتطوير، والتحسين مطلوب في كل شيء ! — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) August 10, 2019