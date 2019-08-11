الدبور – الفجور لا حدود له، وإثارة مشاعر الناس بأي شكل كان لن ينتهي إلا بإنتهاء البشرية، ومن إستلم مقاليد الحكم في أكبر دول عربية و إسلامية لم يدمروا الدين والشباب فقط بل حتى الأخلاق وليسو العادات القيمة التي عاشت عليها الشعوب العربية حتى قبل دخول الإسلام.

فقد أثارت فتاة اليوم الأحد، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها، بعد ظهورها وهي تغني وسط المصلين أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى.

وأوضح مقطع فيديو متداول، الفتاة وهي تقف وسط مئات المصلين، وتغني على نغمات أغنية شعبية عبر تطبيق ”التك توك“ الشهير، وتتراقص و الصلاة قائمة وتصور من يصلي خلفها وعي تغني بشكل إستفزازي لم يشهده الشارع المصري من قبل.

وتسبب الفيديو، في حالة غضب بين رواد التواصل الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، واستنكروا المشهد الذي اعتبره بعضهم ”غير لائق، دليلًا على عدم احترام الفتاة لصلاة العيد“.

وانتقد بعض النشطاء، على منصات التواصل الاجتماعي الفتاة ‏‎وجيلها معتبرين أنه: ”لا يراعي الدين ولا العادات والتقاليد في المجتمع المصري، ولا يعرف معنى الحياء“.