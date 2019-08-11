الدبور – وافق سعودي على شراء فتاة سعودية كانت قد عرضت نفسها للبيع على وسائل التواصل الإجتماعي قبل أيام بمليون دولار أمريكي.

وتداول نشطاء مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، تطالب بمهر قيمته مليون دولار لمن يريد الزواج بها، بطريقة أهانت نفسها بها وحولت الزواج لعملية بيع لمن يدفع أكثر ليفوز بجسدها، وقالت لن يلمسني أحد إلا من يدفع المليون، ما أثار انتقادات وسخرية في آن معًا.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لشاب سعودي، تحدث عن استعداده دفع مبلغ المهر الذي طلبته ”بدور“، متمنيًا أن توافق على الزواج منه.

واتهم متابعون الشاب السعودي، الذي لم يكشف عن هويته، بتقاضي رشوة من الفاشينيستا مقابل تقديم العرض، ما جعله عرضة لموجة سخرية.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا بأن البراهيم هي من دفعت مبلغًا من المال لهذا الشاب، لكي يعلن موافقته هذه، في محاولة منها للترويج لنفسها، على حد قوله.

التعليقات الساخرة توالت بقول متابع آخر: ”مبروك ربحت معنا شم مفارق راسها بقيمة مليون ريال.. خروف العيد جاهز للذبح.. ياعمي أنت لاقي تاكل عشان تدفع مليون“.

و ردت البراهيم في مقطع فيديو جديد، قائلة: “إيش فيها إني طلبت مليون أعتقد ما فيها شيء لما يجيني واحد صاحب ملايين وأطلب وأقوله إني أبغى مهري 100 ألف يبقي فيها شيء”. وتابعت البراهيم: “هذا السبب أن فيه أكثر من شخصية تتابعني من كبار الشخصيات في الدولة وفي الخليج، ولو أوريكم المنسقة بتاعتي مين يراسلها تعجبون، فاستفزني أكثر من تعليق على الخاص فقولت مهري مليون أنا بتزوج ولد شيخ ومهري مليون”.