الدبور – نشر النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي عدة فيديوهات وصور تحت وسم لقطة عمانية في العيد7 وهذه سابع مرة ينتشر مثل هذا الوسم في سلطنة عمان، حيث بدأ قبل ٧ أعياد، وينشر النشطاء من خلاله لقطات مختلفة لبهجة العيد وما يقومون به خلال أيام العيد.

ومن ضمن الفيديوهات في أجمل لقطة عمانية تم نشر عدة فيديوهات يتمنون أن تتكرر هذا العيد لتكتمل فرحتهم كما قالوا في تغريدات مختلفة.

الفيديو هو لإطلالة السلطان قابوس في العيد لإستقبال أبناء شعبه وتقبل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما جرت العادة من قبل.

ويغيب السلطان هذا العيد عن شعبه لظروفه الصحية، ولكن قالت بعض المصادر إنه ربما يستقبل فئة قليلة هذا العيد رغم مسؤولياته وظروف مرضه، فهل يفعلها السلطان اليوم؟

وقال ناشط في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “كم نفتقد هذة الأطلالة التى تجعل من العيد عيدين اطال الله في عمر سلطان البلاد والبسة لباس الصحة وكل عام هو صمام امان لهذا الوطن .”

كم نفتقد هذة الأطلالة التى تجعل من العيد عيدين اطال الله في عمر سلطان البلاد والبسة لباس الصحة وكل عام هو صمام امان لهذا الوطن .#لقطه_عمانيه_في_العيد7 pic.twitter.com/Gsf0L4n04q — ضجيج⛅ (@nassermsss) August 11, 2019

ومشر النشطاء عدة صور تحت الوسم تعبر عن جمال العيد في السلطنة خصوصا مع الأطفال، وصور لعادات العمانيين في العيد.

ومن العادات الجميلة في السلطنة هو الخروج الجماعي في أفواج كبيرة لصلاة العيد مشيا على الأقدام، في منظر قد لا تجده في أي بلد في العالم.

الصغايرين حال تأهب وترقب في تخريج الثور 🤣🤣#لقطه_عمانيه_في_العيد7 pic.twitter.com/PeLdghRrrt — عبدالله القرواشي (@omaniboy901) August 12, 2019

كل عام وأنتم بخير شكرآ مسلم زعبنوت على هذه المقاطع الجميلة لمولانا حضرة صاحب الجلالة وهو يصافح شعبه #لقطه_عمانيه_في_العيد7 pic.twitter.com/3dCFAa6Tpq — يوسف زعبنوت المهري (@yzabanoot) August 11, 2019