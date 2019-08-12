صور الجسر من موقع أثير

الدبور – وقع حادث في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي تحتفل به سلطنة عمان يوم الأثنين، ووقع الحادث على جسر المشاه في شارع السلطان قابوس.

حيث أفادت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان بأن حريقًا شب في لوحة الإعلانات المعلقة على جسر المشاة بشارع السلطان قابوس بمنطقة القرم.

وقالت في بيان أنه تم إخماد الحريق دون وجود إصابات.

وأضافت الهيئة بأن الجهات ذات الاختصاص تقوم باستكمال باقي الإجراءات.

ويعتقد أن سبب الحريق هو ماس كهربائي وجاري التحقيق في الحادث.

وكانت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف قد تلقت بلاغًا عن حريق في لوحة الإعلانات المعلقة على جسر المشاة بشارع السلطان قابوس بمنطقة القرم.