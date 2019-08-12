الدبور – أثارت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، جدلا واسعا من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بشكل مستفز من جديد أثار إستهجان النشطاء لتفاهة هذه الإعلامية ومدى سخفها بكل فيديو تنشره على حسابها.

هذه المرة إستفزت النشطاء بسبب “العيدية” التي أهدتها لطفلتيها، بمناسبة عيد الأضحى.

وتظهر بولند في فيديو، شاركته عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي تعطي كلا من ابنتيها، رزمة كبيرة من فئة أوراق 100 دولار أمريكي.

وعلقت حليمة بولند على الفيديو قائلة: “كله مسافره، وما مداني أصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت”.

و أثار مقطع الفيديو استهجان العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى الكثير من المتابعين أن حليمة بولند تستعرض ثرائها بطريقة قد تسيء إلى من يمتلكون المال لتقدمه لأطفالهم كعيدية.

وكان من بين التعلقيات الغاضبة: “حرام، هناك ناس يموتون من الجوع، والله أشوف هذا التصرف خطأ، وما فيه إنسانية، طبعا هي حرة، لكن ماله داعي عرضه في ناس محرومين”.

كما اتهمت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حليمة بولند، أنها تحاول استغلال ابنتيها من أجل “الاستعراض”.

وقال ناشط أعاد نشر الفيديو على صفحته على موقع تويتر كما لسع الدبور ما نصه: “عيدية دي أو تعويض نهاية خدمة؟ فظيعة هالمخلوقة قديه عندها جوع لفت نظر وقديه عندها حب للاستعراض التافه عم تستغل بناتها بطريقة عبيطة لتفرجينا قديه هي إنسانة مادية … يخرب بيت تصرفاتك قديه بريحة السردين الفاسد والفسيخ المعفن…”