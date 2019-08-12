الدبور – يتسائل البعض ما الأمر المهم بعد الصلاة و السلام و التبريكات الذي يقوم به أهل سلطنة عمان في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟

السلطنة هي فعلا بلد العجائب في كل شيء، الإبداع تجده في كل أمور الحياة، سواء الأمور الصعبة بتحصيل الجوائز العالمية للإبداع في مختلف المجالات، أو في امور الحياة اليومية، أما الأبداع بالصبر وحسن الخلق والبعد عن أذية البشر فهذا حدث ولا حرج.

الأبداع الذي لسعه الدبور في ما يقوم به أهل سلطنة عمان أول أيام عيد الأضحى من كل عام، مختلف هذه المرة بعض الشيء عما سبقه.

فقد تم تداول فيديو لطريقة الشواء في سلطنة عمان، وهي طريقة قد تشبه ما يتم عمله في بعض دول الشام أيضا ولكن بطريقة مختلفة، وتسمى في الأردن وفلسطين طريقة حفرة الزرب، وتكون بوضع النار داخل حفرة صغيرة ومن ثم يوضع قدر فيه اللحوم والخضار ويغطى بشكل كامل لمدة ٣ ساعات أو أكثر.

في السلطنة الشباب ذهبوا لأبعد من هذا، حيث أظهر الفيديو وجود حفرة كبيرة جدا وتم وضع اللحوم فيها بشكل سريع وإغلاقها ومن ثم أحضروا جرافة وهي جرار مزود بلوح معدني كبير وتستخدم لأعمال البناء الكبيرة لدفن و إغلاق الحفرة التي بداخلها اللحوم.

وقال ناشط للدبور أن هذه عادة في سلطنة عمان حيث يتم دفن اللحوم داخل الحفرة أول يوم العيد و إخراجها ثالث يوم العيد، ومنهم من يخرجها أخر النهار، ويخرج اللحم منها مشوي بطريقة هادئة وشهية.

الأغرب في الموضوع هو أن هذه الطريقة لا يقوم بها شخص في منزله، بل هي تكون لعدة عائلات في الحي أو أقارب من عائلة واحدة، ولا يعلم الدبور كيف سيتعرف كل شخص على اللحم أو الشوال الخاص به، لعلهم يتشاركون بها جميعها، فلا عجب فهي سلطنة العجائب.

شاهد بنفسك ما لسع الدبور والتعليقات على الفيديو: