الدبور- مسن فلسطيني من ساحات المسجد الأقصى يدعو على الإمارات و السعودية وسيسي مصر بعد إقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد وقت صلاة العيد بكل وقاحة ولا خوف، بعد موجة التطبيع و الخنوع من قبل الإمارات و السعودية للإحتلال.

و تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مسنا فلسطينيا يشطاط غضبا من اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في الأقصى خلال عيد الأضحى، محملا الإمارات والسعودية و”السيسي” المسؤولية.

وقال المسن في مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 15 ثانية: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا أبوظبي، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا السعودية، يا السيسي يا خاين” فكم رفعت الأكف بالدعاء على الإمارات وشيطان العرب في هذه الأيام المباركة.

وعلى الرغم من غياب أي علاقات رسمية لـ(إسرائيل) مع السعودية والإمارات، لكن التطورات الأخيرة أثارت ادعاءات متعالية بشأن تقارب ملموس بين الطرفين، لا سيما في ظل المواجهة مع إيران وترك المملكة لكتابها وصحفييها بزيارة (إسرائيل)، والجهر بالتطبيع معاها دون محاسبة، كما تدعم كل من السعودية ومصر والإمارات المشروع الأمريكي للتسوية المعروفة بـ”صفقة القرن”.

والأحد، هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وأوردت وكالة الأناضول أن أفراد شرطة الاحتلال اقتحمت الحرم القدسي، واعتدت على المقدسيين داخله بعد إخراج المستوطنين من الحرم، ونتج عن هجمة قوات الاحتلال جرح 61 فلسطينيا واعتقال 5 آخرين.

واقتحم مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى 3 مرات الأحد -أول أيام عيد الأضحى- تحت حماية قوات الاحتلال عقب صلاة الظهر، وقد قمعت قوات الشرطة الإسرائيلية المصلين داخل المسجد عقب صلاة العيد، ما أسفر عن عشرات الجرحى.