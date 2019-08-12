الدبور- انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قصير للممثلة المصرية ​منى زكي​ وهي تقدم وصلة رقص على إيقاع إحدى أغنيات النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ من حفلها الذي أثار ضجة كبيرة في مدينة العلمين الجديدة في مصر.

وظهرت منى زكي في الفيديو وإلى جانبها الممثل المصري أحمد حلمي، والذي يعرض له حاليا في دور العرض السينمائية فيلم “خيال مآته” مع منى شلبي وحسن حسني وخالد الصاوي.

وواجهت حفلة النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، التي أحيتها الجمعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في التاسع من أغسطس/ آب، مطالب شعبية بإلغائها، ردا على زيارتها الأخيرة للكيان المحتل وإدلائها بتصريحات مؤيدة للكيان المحتل.

وأثارت منى زكي بحضورها للحفل و الرقص وزوجها خلفها يراقب موجة من الغضب بين النشطاء وعلقوا على حضورها حفل مغنية دعمت الإحتلال قبل حضورها لمصر، بدل أن تكون قدوة كممثلة لجمهورها.