الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر مسن عماني في سلطنة عمان كيف قاد مركبته بحرفية وقوة بعدما كادت أن تنجرف في مياه سيول الأمطار القوية.

وقام أحد النشطاء بتصوير المسن العماني وهو ينجرف في مركبته في السيول وكانت تسحبه الى مجراها الذي تسير به، ولكنه إستطاع بقيادة مركبته بحرفية واضحة تجاوز السيل و النجاة بنفسه و بمركيته.

وقال ناشر الفيديو إنه حصل اليوم الثلاثاء في وادي الفياض في سلطنة عمان، حيث قاد المركبة الى الجانب الضعيف وفي إتجاه السيل وليس عكسه، ليخرج بكل سهولة من غرق محقق.

وعلق النشطاء على الفيديو بأن الله أنجاه من موت محقق، ولكن لا تقلدوه، الأمر ليس سهلا، وقال آخر ربما يعلم المنطقة جيدا ويعلم تضاريس الشارع من قبل، لأن الأمر ليس بهذه السهولة.