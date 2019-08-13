الدبور – فضيحة جديدة من داخل سجون السعودية العظمى كشف عنها حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” الثلاثاء، عن مزيد من المعلومات عن معاناة المعتقلين في سجون السلطات السعودية.

ونقل الحساب في تغريدة له، عن أسرة أحد المعتقلين قولها إن ما تتناقله وسائل الإعلام السعودية عن الحقوق المكفولة للمعتقلين “كاذبة”.

وأضافت: “أمن الدولة جهاز كاذب وإن أردتم الحقيقة تجدونها داخل الزنازين في سجونهم القذرة، والتي يترأسها ضباط قذرون”.

وتابعت: “اذهبوا انظروا إلى أجساد المعتقلين كيف توسمت أبدانهم من الأسواط والركل بأحذية ضباط أمن الدولة (..) أجسادهم بقع من السواد من الضرب”.

وعن معاناة معتقلي الرأي في السعودية، قالت أسرة المعتقل الذي ذكرت أنه مر على اعتقاله 7 أعوام: إن “الزنازين تعج بالحشرات والفئران”.

وزادت القول: “يتوجع المعتقل من الآلام ولا اعتبار ولا اهتمام، وإن طلب منهم العلاج وكرر ذلك أرسلوا إليه فرقة من الطوارئ لتتهجم عليه حتى يمتنع”.

كشف حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن مزيد من المعلومات عن معاناة المعتقلين في سجون السلطات السعودية.

ونقل الحساب في تغريدة له، عن أسرة أحد المعتقلين قولها إن ما تتناقله وسائل الإعلام السعودية عن الحقوق المكفولة للمعتقلين “كاذبة”.

وأضافت: “أمن الدولة جهاز كاذب وإن أردتم الحقيقة تجدونها داخل الزنازين في سجونهم القذرة، والتي يترأسها ضباط قذرون”.

وتابعت: “اذهبوا انظروا إلى أجساد المعتقلين كيف توسمت أبدانهم من الأسواط والركل بأحذية ضباط أمن الدولة (..) أجسادهم بقع من السواد من الضرب”.

وعن معاناة معتقلي الرأي في السعودية، قالت أسرة المعتقل الذي ذكرت أنه مر على اعتقاله 7 أعوام: إن “الزنازين تعج بالحشرات والفئران”.

وزادت القول: “يتوجع المعتقل من الآلام ولا اعتبار ولا اهتمام، وإن طلب منهم العلاج وكرر ذلك أرسلوا إليه فرقة من الطوارئ لتتهجم عليه حتى يمتنع”.